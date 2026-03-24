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Los fallecidos en Córdoba el martes 24 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 25 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuel Obispo Muñoz

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el Cementerio San Rafael.

Francisca Jiménez Rodríguez

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Francisco Gómez Sánchez

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael.

Francisca Calderón Lucena

La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio San Rafael.

Pedro Rivet Moreno

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La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio San Rafael.

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