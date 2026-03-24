Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 24 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 25 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuel Obispo Muñoz
La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el Cementerio San Rafael.
Francisca Jiménez Rodríguez
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Francisco Gómez Sánchez
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael.
Francisca Calderón Lucena
La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio San Rafael.
Pedro Rivet Moreno
La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio San Rafael.
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