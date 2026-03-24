El espectáculo nocturno del Alcázar regresará por fin a Córdoba el 1 de mayo

La productora Letsgo acaba de confirmar la nueva fecha de apertura de su montaje nocturno de Naturaleza Encendida, titulado Navegantes en Córdoba. Tras las dificultades estructurales y meteorológicas sufridas en los últimos meses, y si nada se tuerce de nuevo, la productora ha anunciado que el 1 de mayo se abrirán las puertas del esperado espectáculo de luces del Alcázar y asegura que pronto se desvelarán más detalles sobre novedades incorporadas en esta nueva edición. Aunque estaba previsto que este espectáculo nocturno regresara a la ciudad el 27 de febrero, las lluvias retrasaron este estreno al igual que la apertura del Alcázar de los Reyes Cristianos, que continúa cerrado al público por obras y sin fecha anunciada para abrir.

La noticia del estreno de Navegantes, que ha sido avanzada por Abc y confirmada por CÓRDOBA, era muy esperada en el sector turístico, que sufre estos meses un descenso en visitas y pernoctaciones debido a los problemas de conectividad ferroviaria, entre otras cuestiones. Navegantes versará sobre el encuentro de Colón con los Reyes Cristianos en el Alcázar y cómo este evento fue la semilla de la posterior aventura de las Indias.

Imagen promocional del espectáculo 'Naturaleza encendida' / CÓRDOBA

Sobre qué va 'Navegantes'

Navegantes narra un acontecimiento histórico que supuso la semilla de la posterior aventura de las Indias, y que se recreará a través de un recorrido inmersivo de luz, música y arte digital. El proyecto propone un espectáculo de música, iluminación y videoarte creado específicamente para los Jardines del Alcázar de Córdoba, con el objetivo de poner en valor la tradición y la riqueza cultural de la ciudad mediante un universo inmersivo y onírico, donde la música actúa como hilo conductor de la experiencia.