Naturaleza Encendida
El espectáculo nocturno del Alcázar regresará por fin a Córdoba el 1 de mayo
La productora Letsgo anuncia el estreno de 'Navegantes' tras los contratiempos por las lluvias y obras, desvelando novedades en esta nueva edición
La productora Letsgo acaba de confirmar la nueva fecha de apertura de su montaje nocturno de Naturaleza Encendida, titulado Navegantes en Córdoba. Tras las dificultades estructurales y meteorológicas sufridas en los últimos meses, y si nada se tuerce de nuevo, la productora ha anunciado que el 1 de mayo se abrirán las puertas del esperado espectáculo de luces del Alcázar y asegura que pronto se desvelarán más detalles sobre novedades incorporadas en esta nueva edición. Aunque estaba previsto que este espectáculo nocturno regresara a la ciudad el 27 de febrero, las lluvias retrasaron este estreno al igual que la apertura del Alcázar de los Reyes Cristianos, que continúa cerrado al público por obras y sin fecha anunciada para abrir.
La noticia del estreno de Navegantes, que ha sido avanzada por Abc y confirmada por CÓRDOBA, era muy esperada en el sector turístico, que sufre estos meses un descenso en visitas y pernoctaciones debido a los problemas de conectividad ferroviaria, entre otras cuestiones. Navegantes versará sobre el encuentro de Colón con los Reyes Cristianos en el Alcázar y cómo este evento fue la semilla de la posterior aventura de las Indias.
Sobre qué va 'Navegantes'
Navegantes narra un acontecimiento histórico que supuso la semilla de la posterior aventura de las Indias, y que se recreará a través de un recorrido inmersivo de luz, música y arte digital. El proyecto propone un espectáculo de música, iluminación y videoarte creado específicamente para los Jardines del Alcázar de Córdoba, con el objetivo de poner en valor la tradición y la riqueza cultural de la ciudad mediante un universo inmersivo y onírico, donde la música actúa como hilo conductor de la experiencia.
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