Escribano obtiene licencia para la ampliación de su fábrica en Córdoba TechPark

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado permiso a la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para la ampliación de sus instalaciones en el parque tecnológico de la ciudad (Córdoba TechPark, antiguo Rabanales 21). Urbanismo ya dio otro paso importante en febrero, cuando aprobó la adjudicación directa de una parcela a Escribano con el objetivo de incrementar su fábrica del parque.

Según adelantó este periódico, los planes de Escribano, que ya trabaja en el parque tecnológico (en el espacio donde estaba Silos), son invertir hasta 70 millones de euros para incrementar su actividad en Córdoba, en este caso, para montar una nueva fábrica donde llevar a cabo el programa de modernización de la artillería de campaña (ATP) del Ejército de Tierra.

Los planes de Escribano

El parque tecnológico albergará una nueva instalación para la ejecución del módulo de artillería -cañones y torretas- en una nave de más de 15.000 metros cuadrados que ejecutará Escribano. La inversión del proyecto sería de unos 70 millones de euros y supondría la creación de más de medio millar de puestos de trabajo de aquí a final de año, si se cumple con todos los plazos de ejecución previstos.

Instalaciones de Escribano en Córdoba TechPark. / A. J. GONZÁLEZ

Esta nueva fábrica, junto a la antigua de Silos Córdoba, en su propiedad desde noviembre de 2023, elevaría la factoría a casi 40.000 metros cuadrados de uso industrial, con un horizonte de creación de empleo en 2027 de casi 1.000 trabajadores. En la actualidad, Escribano cuenta con 135 empleados en Córdoba, de los que un 30% son ingenieros, desde el inicio de su actividad en marzo de 2024. Su plan de inversión este año es destinar 15 millones de euros en el nuevo edificio y otros 55 millones más en nueva maquinaria industrial.

Luz para La Rinconada y Cunext

Por otro lado, la comisión de licencias ha autorizado la adecuación de las líneas de alta tensión que darán luz a la empresa Cunext y a la zona de La Rinconada, donde se ubicarán la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el parque empresarial Gran Capitán. En concreto, se autorizará la línea de alta tensión Lancha-Pabellones para dar suministro a La Rinconada, tras la petición de e-distribución. Por otro, se dará permiso para adaptar la de Casillas-Lancha y la de Lancha-Rivero, en la zona del paraje de la Coronadilla, a instancias de Cunext. Este último ya tiene, además, autorización de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Ampliación de Cunext

También ha ido a la misma comisión la concesión de licencia a Cunext para la ampliación de su fábrica de fundición de cobre en el Parque Joyero. Es la segunda fase de la expansión y reforma de las instalaciones de Cunext en el parque, toda vez que la empresa tiene en marcha la construcción de una nueva factoría para la fabricación de cobre verde en la N-432.