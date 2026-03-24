Diario CÓRDOBA edita una publicación especial sobre la FP en Andalucía

La Formación Profesional en Andalucía se ha consolidado en los últimos años como la alternativa de enseñanza más eficaz contra el abandono escolar y el desempleo juvenil. Así, Andalucía iguala ya al País Vasco en el porcentaje de titulados en FP de Grado Superior (83%), lo que está contribuyendo a su vez a que mejoren otros datos, como la media en titulación de ESO (88,9%) y Bachillerato (90,5%), a la vez que el abandono escolar temprano ha caído 6,5 puntos desde 2018 y ahora es del 15,54%.

Para trasladar a la población andaluza la realidad y potencialidad de la FP en la región, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, junto a Diario CÓRDOBA, medio de comunicación perteneciente al grupo Prensa Ibérica, publica este miércoles 25 de marzo, la primera edición de ‘La Formación Profesional de Andalucía: una visión actual y de futuro’. Se trata de una publicación de 72 páginas, que se distribuye sin ningún coste, con la compra de Diario CÓRDOBA.

La consejera de Educación de la Junta de Andalucia, María del Carmen Castillo. / Esther Lobato / Europa Press

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La publicación incluye una entrevista con la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo Mena, con un profundo análisis de esta modalidad educativa, como el que posteriormente también realiza el secretario general de FP, Florentino Santos.

Alumnado de FP de un centro en Córdoba. / Chencho Martínez

Por su parte, la directora general de FP y Educación Permanente, María Inmaculada Troncoso, profundiza en cómo Andalucía ha sabido adaptar la normativa y sacarle todo el partido, mientras que otros expertos abordan la modernización de la FP a través de la innovación y el emprendimiento; la existencia de 800 empresas e instituciones colaboradoras para las prácticas en FP; la Red Andaluza de Dinamización de la FP Dual; las ‘olimpiadas’ AndalucíaSkills ; la FP internacional; la orientación profesional; el nuevo Centro Andaluz del Profesorado para la Innovación de la FP o los centros integrados y de excelencia.