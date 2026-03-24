Los desafíos del periodismo en Irán, Venezuela y el Sáhara Occidental, a debate en Córdoba

La situación en Irán, los desafíos del periodismo en Venezuela y las restricciones informativas en el Sáhara Occidental centran la nueva edición del Seminario Permanente de Periodismo en Zona de Conflictos Julio Anguita Parrado, que se celebrará del 7 al 10 de abril en la Universidad de Córdoba. El encuentro reunirá a profesionales que informan desde contextos de guerra, censura y vulneración de derechos, aportando una mirada directa sobre los conflictos contemporáneos.

El programa contará con la participación de la corresponsal Catalina Gómez Ángel, galardonada con el 19º Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado; la periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez; el periodista saharaui Ahmed Ettanji; y la fotoperiodista Sandra Balsells. Junto a ellos, el fotógrafo Gervasio Sánchez protagoniza la edición con la exposición Vida, comisariada por el crítico de arte Gerardo Mosquera y que se exhibe en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí.

Catalina Gómez Ángel en una entrada en directo para la televisión France 24 desde Ucrania. / CÓRDOBA

Las actividades abiertas al público —conferencias y mesas redondas— se celebrarán en el Salón de Columnas del Edificio Pedro López de Alba, sede principal del seminario. El programa se completa con encuentros en institutos y con la exposición Vida, de Gervasio Sánchez, como eje central de esta edición.

"Las guerras ya no necesitan periodistas"

El seminario arrancará el martes 7 de abril coincidiendo con la entrega del Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado a la corresponsal Catalina Gómez Ángel, distinguida por su trayectoria internacional y por su labor informativa en contextos de conflicto.

Residente en Teherán, la periodista ofrecerá a las 19.30 horas la conferencia “Las guerras ya no necesitan de los periodistas”, en la que compartirá su experiencia cubriendo la actualidad desde Irán, en un escenario marcado por las restricciones informativas y la complejidad geopolítica.

Previamente, la jornada inaugural comenzará a las 18.00 horas con la intervención de la periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez, especializada en crimen organizado y violencia estructural en América Latina, que abordará en su conferencia “Las batallas del periodismo” los desafíos del oficio en entornos de alta presión y riesgo.

Fotoperiodismo y memoria visual

El miércoles 8 de abril estará dedicado al fotoperiodismo como herramienta de interpretación y memoria. La fotoperiodista Sandra Balsells, referente del fotoperiodismo documental con una amplia trayectoria en conflictos internacionales, analizará a las 18.00 horas el papel de la imagen en la comprensión de la realidad contemporánea en su conferencia “Fotoperiodismo; testimonio del presente, memoria del futuro”.

La jornada se completará a las 19.30 horas con la mesa redonda “Vida, una visión peculiar sobre la guerra”, en la que el fotógrafo Gervasio Sánchez —especializado en la cobertura de conflictos armados y sus consecuencias humanas— dialogará con el comisario Gerardo Mosquera, crítico de arte y ensayista, sobre el valor del testimonio visual y su capacidad para construir relato y conciencia.

El Sáhara Occidental, en el foco

El jueves 9 de abril, el seminario pondrá el foco en el Sáhara Occidental con la intervención del periodista saharaui Ahmed Ettanji, presidente del colectivo Equipe Media, que ofrecerá a las 19.00 horas la conferencia “Voces silenciadas: cómo informar desde el último territorio colonizado de África”, en la que abordará las dificultades para ejercer el periodismo en un territorio con severas restricciones a la libertad de prensa y el acceso a la información.

'Vida', de Gervasio Sánchez

La exposición Vida, de Gervasio Sánchez, eje central de esta edición, cerrará el programa del seminario con su inauguración el viernes 10 de abril a las 20.00 horas en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí (C/ Manríquez, 5), donde podrá visitarse hasta el 14 de junio.

La muestra reúne 68 fotografías realizadas a lo largo de décadas en distintos escenarios de guerra y posguerra. A través de un recorrido que prescinde de divisiones geográficas o temáticas, las imágenes dialogan entre sí para ofrecer una mirada compleja sobre las consecuencias de la violencia: las ruinas, la infancia en la guerra, los desplazamientos forzados y la capacidad de resistencia.

Comisariada por Gerardo Mosquera, la exposición sitúa la fotografía no solo como documento, sino como herramienta crítica que interpela al espectador sobre la memoria, la responsabilidad y la dignidad de las víctimas.

Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba fue creada en 2006 dentro del programa UNITWIN de la UNESCO para promover la cooperación internacional y el intercambio académico en torno al análisis de conflictos y la cultura de la paz. Desde entonces, actúa como espacio de formación, reflexión e investigación en el ámbito universitario y social. El seminario se celebra en el marco del Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, creado en 2007 por el Sindicato de Periodistas de Andalucía para reconocer la labor informativa en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Los 18 galardonados con el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado son, por orden cronológico: Eman Ahmad Khamas (2007), Eduardo Márquez González (2008), Caddy Adzuba (2009), Mónica Bernabé (2010), Gervasio Sánchez (2011), Shamira Amin (2012), Kostas Vaxevanis (2013), Periodistas de a Pie (2015), Mónica García Prieto (2016), Carlos Dada (2017), Javier Martín (2018), Equipe Media (2019), Ana Alba (2020), Ángeles Espinosa (2021), Patricia Orozco (2022), Gemma Parellada (2023), Wael Al-Dahdouh (2024) y Cristian Segura (2025).

El seminario sale al encuentro del estudiantado

El seminario, que nació en 2023 como foro anual de análisis sobre guerras, libertad de información y cobertura mediática de los conflictos, mantiene su vocación pedagógica con una programación específica en centros de secundaria. Durante la semana, los participantes compartirán sus experiencias con el alumnado, acercando el periodismo de conflicto desde una perspectiva crítica y comprometida.

La entrega del 17º Premio de Periodismo Julio Anguita Parrado, en imágenes / CHENCHO MARTÍNEZ

En su arranque puso el foco en el balance de “veinte años de guerras”, de Irak a Ucrania; en 2024 abordó especialmente Ucrania, Afganistán y Palestina, y cerró con una intervención de Wael Al-Dahdouh centrada en Gaza, la libertad de prensa y el derecho a la información; en 2025 giró alrededor del fotoperiodismo como relato crítico y conciencia pública, con conferencias sobre el corresponsal de guerra, las historias silenciadas, la ética visual y la exposición Creadores de conciencia; además, en otoño de 2025 añadió una sesión sobre la responsabilidad de los medios en el genocidio de Gaza, vinculando desinformación, violencia e impunidad.

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Las jornadas están organizadas por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba y con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, el seminario cuenta con la colaboración de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, la Junta de Andalucía —a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional—, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y Reporteros Sin Fronteras.