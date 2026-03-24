CSIF denuncia el avance de la FP privada en Córdoba y exige más recursos para reforzar la oferta pública

La Formación Profesional (FP) pública en Córdoba atraviesa un momento decisivo y, para CSIF, no puede seguir creciendo a costa del esfuerzo extra del profesorado. El sindicato ha reclamado a la Administración educativa un impulso firme de la FP pública, con más recursos, menos carga burocrática y una planificación que garantice su buen funcionamiento frente al crecimiento mucho más acelerado de la oferta privada en la provincia.

Según ha informado CSIF Córdoba en una nota de prensa, los centros educativos cordobeses están afrontando importantes dificultades en la implantación del nuevo modelo de Formación Profesional, al tiempo que se consolida una evolución desigual entre la red pública y la privada. La organización sindical advierte de que esta tendencia penaliza la igualdad de oportunidades y debilita el sistema educativo público.

La central sindical sostiene que, entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025, el alumnado matriculado en ciclos de grado en la provincia ha crecido un 48% en la red privada, frente a solo un 12% en la pública. La diferencia también se aprecia, según CSIF, en el número de centros que imparten estas enseñanzas, con un aumento del 87% en la oferta privada y de apenas un 6% en la pública.

CSIF alerta de falta de apoyo y más trabas para la FP pública

El sindicato asegura que los centros públicos encuentran serias dificultades para acceder a plazas duales en empresas, mientras que la red privada logra incorporaciones con mayor facilidad. El responsable del sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, reclama una estrategia de refuerzo que priorice la apertura de unidades allí donde exista demanda y que garantice además la continuidad de las ya existentes.

La organización pide también mayor transparencia en la oferta y en los criterios que la sustentan, y rechaza las reestructuraciones que, a su juicio, se están decidiendo de manera unilateral por parte de la Administración.

A esta denuncia se suma el análisis realizado por el Observatorio de FP de CSIF, que ha recopilado las principales incidencias y preocupaciones del profesorado tras dos cursos de desarrollo del nuevo modelo. Para el sindicato, la conclusión es clara: la nueva FP no puede seguir sosteniéndose sobre el sobreesfuerzo de los docentes sin una dotación adecuada de medios y una organización más eficaz.

Más horas de coordinación y menos burocracia

Uno de los puntos que más preocupa al profesorado, según CSIF, es la situación de quienes asumen la coordinación de la FP Dual. Estas funciones incluyen la organización, el contacto con empresas, el seguimiento del alumnado y la resolución de incidencias, unas tareas que el sindicato considera imposibles de atender correctamente con el tiempo actualmente asignado.

Por ello, exige el cumplimiento de los acuerdos adoptados en Mesa Sectorial y la aceptación de propuestas de mejora que permitan reforzar estas labores. Entre ellas, reclama un aumento significativo de las horas de coordinación, la regulación de las tutorías duales desde el inicio de curso con reconocimiento como horas lectivas y una simplificación de los procedimientos administrativos.

El sindicato también pone el foco en la elevada carga burocrática derivada de la gestión de la formación en empresas. A su juicio, los procedimientos actuales no facilitan el trabajo docente, sino que lo entorpecen y restan tiempo a lo verdaderamente importante: la atención educativa y el seguimiento del alumnado.

En este apartado, CSIF denuncia además las continuas deficiencias del sistema Séneca, que, según afirma, genera problemas constantes al profesorado para cumplimentar trámites, gestionar convenios o registrar el seguimiento del alumnado. La organización considera inaceptable que los docentes tengan que trabajar con una herramienta informática que no responde adecuadamente o que incluso dificulta su labor diaria.

Preocupación por la FP básica específica y la atención al alumnado vulnerable

CSIF reclama asimismo que la oferta de grados básicos dirigida a alumnado con necesidades educativas o formativas especiales se mantenga con todas las garantías de calidad y con los recursos personales y especializados necesarios.

El sindicato rechaza de plano cualquier reestructuración de la Formación Profesional Básica Específica que pueda comprometer la atención de este alumnado por la eliminación de apoyos o recursos. Considera especialmente preocupante que se planteen reorganizaciones sin ofrecer alternativas suficientes dentro del sistema público.

Como ejemplo, cita la situación del grado básico específico de Cocina y Restauración del IES Juan de Aréjula de Lucena, donde teme que una posible reorganización pueda afectar a la continuidad formativa y a la proyección profesional de estudiantes con necesidades especiales.

Con este panorama, CSIF Educación Córdoba exige a la Administración que actúe con responsabilidad ante la que define como una situación “caótica y estresante” para el profesorado de FP. El sindicato insiste en que la Formación Profesional cordobesa y andaluza necesita una apuesta firme por la oferta pública, planificada desde la escucha activa a los centros y acompañada de los recursos necesarios para garantizar una enseñanza de calidad y unas condiciones laborales dignas para sus docentes.