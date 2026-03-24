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EL TIEMPO

Los ‘meteonazarenitos’ ya tienen su previsión para el Domingo de Ramos y el Lunes Santo en Córdoba: ¿adiós al riesgo de lluvia?

Andalmet publica la ‘leyenda del cofrade’ para orientar a las hermandades esta Semana Santa

Mapa de Andalmet con la previsión para el Domingo de Ramos

Mapa de Andalmet con la previsión para el Domingo de Ramos / ANDALMET

María Roso

Ahora llueve, ahora no. La previsión del tiempo para la Semana Santa en Córdoba es tan cambiante como la primavera y las previsiones cambian en cuestión de horas, incrementando la incertidumbre de las hermandades que, aunque ya han descartado otro año maldito de lluvias, siguen mirando al cielo a la espera de que las temidas precipitaciones pasen de largo.

De momento, los avances meteorológicos invitan al optimismo, y la Agrupación de Cofradías se atreve a vaticinar un “pleno” de salidas en la capital del 29 de marzo al 5 de abril, alejando el fantasma de los chubascos.

No obstante, las previsiones tanto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como de otros portales especializados, invitan a la cautela habida cuenta de los cambios en el pronóstico observados en las últimas semanas. Así, si hace unas semanas las primeras previsiones apuntaban a la posibilidad de chubascos el Lunes Santo, hace unos días el riesgo de precipitaciones se trasladaban al Jueves y Viernes Santo, para volver a cambiar este mismo lunes, 23 de marzo, en el que se descartaban chubascos en los días grandes para marcar el Domingo de Ramos con un 30 por ciento de probabilidad de lluvia, según la Aemet.

La Entrada Triunfal, en imágenes

La Borriquita, en carrera oficial, el Domingo de Ramos / CÓRDOBA

La leyenda cofrade del tiempo

Con el fin de orientar a hermandades, el portal especializado Andalmet ha creado los ‘meteonazarenitos’, con el que cambian los tradicionales iconos de sol, nubes, lluvia y viento por nazarenos de colores según el grado de riesgo para la salida de las cofradías. ¿Para qué poner un mapa de un sol con nubes y con gotas si así lo vas a entender mejor?, explican en sus redes sociales.

El ‘meteonazarenito’ verde implica ‘cofrades a la calle’, el amarillo implica ‘cofrades incierto’, el naranja es para ‘cofrades con paraguas’ y el rojo, ‘cofrades en casa’.

El tiempo el Domingo de Ramos y Lunes Santo

La previsión de Andalmet para Córdoba ha despejado el riesgo de lluvias en el Domingo de Ramos en las últimas 24 horas. Así, en una primera publicación avanzaban un riesgo medio, con una probabilidad menor del 50%, para el primer tramo de la tarde del domingo 29 de marzo. Y solo unas horas después marcaba en verde, riesgo bajo de lluvia, tanto el Domingo de Ramos como el Lunes Santo.

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La Aemet, por su parte, coincide en el mismo pronóstico y apunta a cielos con intervalos nubosos el 29 y 30 de marzo, con una probabilidad de lluvia del 15% para el domingo y del 10% para el lunes. Las temperaturas se mantendrán en valores frescos a primera hora de la mañana y suaves a mediodía, con una horquilla entre 9 y 20 grados para el domingo, y 6 a 22 grados el lunes.

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