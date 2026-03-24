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HORARIO COMERCIAL

Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este Domingo de Ramos

Consulta los horarios y disponibilidad de apertura de los comercios en el festivo del 29 de marzo

Clientes en un supermercado Aldi de Córdoba.

Clientes en un supermercado Aldi de Córdoba. / CÓRDOBA

María Roso

¿Abren los comercios en Córdoba este Domingo de Ramos? La pregunta tiene truco. De un lado, el domingo 29 de marzo no figura entre los festivos con apertura comercial autorizada fijados por la Junta de Andalucía. De otro, el centro de la capital es considerada por la Administración Autonómica como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), medida que entró de nuevo en vigor en marzo, lo que permite a los comercios ubicados en esta localización abrir en todos los festivos si así lo desean.

Teniendo estos factores en cuenta, este domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos y primer día de la Semana Santa en Córdoba, abrirán solo algunos centros comerciales, supermercados y comercios, mientras que el resto mantendrán bajadas sus persianas.

Clientes observan artículos de moda en El Corte Inglés.

Clientes observan artículos de moda en El Corte Inglés. / NATALIA ROMÁN

Centros comerciales en Córdoba

El Corte Inglés. Abre su centro de Ronda de los Tejares este Domingo de Ramos con horario especial de 11.00 a 21.00 horas.

Centro Comercial El Arcángel. Sus locales comerciales permanecen cerrados y la zona de restauración y los cines abren en horario habitual.

Centro Comercial La Sierra. Los comercios se mantienen cerrados y abre la zona de restauración en horario habitual.

Patios de Azahara. No abre este Domingo de Ramos.

Centro Comercial Zoco. Solo abre la zona de restauración en su horario habitual.

ALDI carro de la compra.

Carro de la compra. / ARCHIVO

Horario de los supermercados en Córdoba

Mercadona. Como suele ser habitual los supermercados de Mercadona permanecen cerrados este día festivo.

Supermercados Deza. La cadena de supermercados cierra sus tiendas, incluido el Supermercado de Zoco, este domingo.

Supermercados El Jamón. Los establecimientos de El Jamón permanecen cerrados, mientras que los de la línea Óptima abrirán en horario habitual de 9.30 a 21.30 horas.

Lidl. Sus establecimientos cierran el Domingo de Ramos.

Aldi. Sus establecimientos permanecen cerrados con la excepción del local de Claudio Marcelo, 19, que abre de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour. Abren los hipermercados cierran este domingo  y abren las tiendas de Carrefour Express en su horario habitual.

Supermercados Día. Cierran en festivo.

Alcoop. Cierran sus establecimientos el festivo

Noticias relacionadas y más

Pequeño comercio

El pequeño comercio así como las franquicias de la zona centro tienen autorizada la apertura al estar incluidos en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), si bien queda a criterio de cada establecimiento el abrir o no en festivo.

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