Córdoba abre las inscripciones para la quinta carrera nocturna #SomosAzul, que se celebrará el 11 de abril

La noche volverá a teñirse de azul en Córdoba por una causa que une deporte, inclusión y solidaridad. La Diputación de Córdoba ha animado a la ciudadanía a participar en la quinta Carrera Popular Nocturna #SomosAzul, una cita solidaria que se celebrará el próximo 11 de abril y que volverá a recorrer el centro histórico de la capital con un mensaje de apoyo a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).

La presentación de esta iniciativa ha tenido lugar en la propia institución provincial y ha contado con la participación de la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera; el responsable de Deportes de la Diputación, Antonio Martín; la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez; el responsable de Inclusión del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano; y el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola.

Según ha destacado Aguilera, la carrera va mucho más allá de su dimensión deportiva y se plantea como una gran acción de sensibilización social en torno al autismo, en homenaje a las personas y familias que conviven con esta realidad cada día. La responsable provincial ha subrayado, además, que esta nueva edición permitirá volver a iluminar la ciudad con un mensaje de inclusión, compromiso colectivo y respaldo a las personas con TEA.

Una carrera abierta a todos por el centro de Córdoba

El delegado de Deportes de la Diputación, Antonio Martín, ha explicado que el objetivo es que la ciudadanía participe en una experiencia compartida que combine deporte, visibilidad y solidaridad. La prueba tendrá un recorrido de 6,5 kilómetros y podrá completarse tanto corriendo como caminando, una fórmula pensada para facilitar la participación de personas de todas las edades y condiciones físicas.

La carrera popular nocturna #SomosAzul se ha consolidado en los últimos años como una de las citas solidarias más reconocibles de la capital cordobesa, con un circuito que atraviesa algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad y convierte el casco histórico en un gran escenario de concienciación ciudadana.

Una cita vinculada al Día Mundial del Autismo

La presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, ha recordado que esta carrera se enmarca dentro de los actos del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada año el 2 de abril. En torno a esa fecha, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan dentro de la campaña internacional Light It Up Blue, una iniciativa global de sensibilización a la que se suma la entidad cordobesa.

Córdoba abre las inscripciones para la 5ª Carrera Nocturna #SomosAzul, que se celebrará el 11 de abril. / CÓRDOBA

Suárez ha defendido que #SomosAzul es ya una campaña consolidada en Córdoba, que cumple 5 años de recorrido y que ha logrado un importante reconocimiento social e institucional. En su intervención, ha puesto el acento en tres elementos que definen esta nueva edición: la camiseta azul, como símbolo del respaldo ciudadano a las familias; el spot de la campaña, centrado en el verdadero significado de #SomosAzul; y el circuito, que volverá a atravesar espacios singulares de la ciudad.

Inscripciones ya abiertas

Las inscripciones para la carrera ya están disponibles a través de la web oficial de la campaña, donde también se pueden adquirir dorsales solidarios para colaborar con la labor que desarrolla Autismo Córdoba.