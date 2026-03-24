Colectivos sociales cordobeses se unen para reclamar medidas que garanticen el acceso a la vivienda y frenar los desahucios

La vivienda sigue siendo una gran preocupación. Una veintena de colectivos sociales, vecinales y culturales han participado este martes, 24 de marzo, en una manifestación en el marco de los Global Housing Action Days, una jornada de alcance internacional con la que se reclama justicia habitacional frente a la especulación, los desahucios y la subida del precio de la vivienda. La marcha partió de Las Tendillas y finalizó en La Corredera, en un recorrido con el que se pretendía visibilizar una realidad que, según denunciaron, sigue golpeando a muchas familias. Bajo el lema “Viviendas para vivir, no para especular”, la protesta buscaba reunir a vecinos, jóvenes y colectivos sociales para reclamar medidas que favorezcan el acceso a la vivienda.

Los convocantes sostienen que los desahucios continúan produciéndose mientras que "grandes propietarios" o "fondos de inversión" convierten el acceso a una casa en un negocio. En ese contexto, advierten de que el encarecimiento de los alquileres y de la compra de inmuebles está dejando fuera del mercado a numerosos ciudadanos, especialmente a familias, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

Participantes en la manifestación al pasar por Las Tendillas. / Niza

Los organizadores defienden que el problema no es aislado, sino que forma parte de una dinámica internacional que está dificultando el acceso a un hogar en numerosos territorios.

Una llamada a la ciudadanía de Córdoba

La convocatoria pretendía ser también una llamada directa a la participación ciudadana. “Porque un hogar no es un lujo. Porque nadie debería perder su casa”, recoge el mensaje difundido este martes. Con esta movilización, los colectivos implicados apelan a la sociedad cordobesa a sumar fuerzas en defensa del derecho a la vivienda y a exigir políticas públicas que garanticen estabilidad residencial y protección para quienes más lo necesitan.

Participantes

Además de Stop Desahucios, participaron colectivos como ASPA, Barbiana, Pro Derechos Humanos de Andalucía-Córdoba, Greenpeace, Córdoba Solidaria, Yay@sflautas Córdoba, Juventud Obrera Cristiana, las asambleas Antirracista de Córdoba y Feminista Yerbabuena o las asociacviveiones vecinales Regina-Magdalena y La Axerquía.