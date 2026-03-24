Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea

A los 69 años de edad, nos ha dejado José Zamora Fernández, conocido entrañablemente por todos como ‘El Rubio’. Con su partida, la barriada de Alcolea y el sector de la hostelería cordobesa pierden no solo a un empresario ejemplar, sino a un vecino excepcional y al fundador del afamado Bar Restaurante El Rubio.

José dedicó prácticamente toda su vida laboral a los fogones y a la barra, convirtiéndose en un auténtico referente del sector. Fue el pionero que, cada mañana, encendía las luces de su establecimiento antes que nadie para recibir el día, logrando que sus desayunos fueran famosos mucho más allá de las calles de Alcolea. Bajo su liderazgo, el restaurante se convirtió en una parada obligatoria para los vecinos de la barriada, de la comarca del Alto Guadalquivir y de Córdoba capital.

Su secreto nunca fue otro que la constancia, la vocación de servicio y el cariño puesto en cada plato y en cada café.

Un legado familiar e imborrable

Detrás del éxito profesional de José siempre hubo un pilar fundamental: su familia. Junto a su esposa, Loli, formó un tándem perfecto de vida y trabajo. Juntos no solo levantaron un negocio próspero, sino que supieron transmitir a sus tres hijos -Manolín, José y Loli- y a su nieta Paula el amor por el oficio y el respeto sagrado al cliente. Hoy, todos ellos forman parte activa del negocio, garantizando que el espíritu de ‘El Rubio’ siga vivo.

Se marcha un hombre bueno, trabajador incansable y un pilar de su barrio. Su mejor herencia es el aroma a café temprano, el bullicio de un comedor lleno y el calor de una familia que hoy llora su pérdida, pero que mantendrá siempre encendida la llama de su memoria.

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