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Evolución de la geografía urbana

La zona de Levante Este en Córdoba, un barrio inacabado desde hace veinte años

Los vecinos reclaman el reconocimiento como consejo de distrito además de servicios básicos y equipamientos públicos

Imagen de archivo de la zona de Paraíso Arenal.

Imagen de archivo de la zona de Paraíso Arenal. / Chencho Martínez

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Mientras algunos barrios avanzan poco a poco en su definición, otras zonas de Córdoba llevan años estancadas. Es el caso de Levante Este, que abarca urbanizaciones como Paraíso Arenal, Doña Manuela, Las Corralitas, La Colina, Torreblanca, Torreblanca Norte, Campiñuela Alta y Campiñuela Baja. Francisco Roldán, portavoz de los vecinos, denuncia que el suyo es «un barrio inacabado desde hace veinte años».

Además de reclamar desde 2019 la constitución de Levante Este como distrito oficial de Córdoba, «que sigue pendiente de la reforma de los distritos, según el alcalde», afirma, apunta la falta de servicios básicos. «El transporte público es deficiente, necesitamos una línea de autobús que acerque a los vecinos de las parcelaciones que están en vías de regularización, donde viven miles de personas y que en pleno siglo XXI, siguen sin tener algo tan básico como luz, agua y alcantarillado».

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A eso se suma la falta de colegios, centro de salud e instalaciones deportivas. Roldán cree que urbanizaciones como Paraíso Arenal siguen sin tener convivencia de barrio porque «no hay espacios públicos comunes como una plaza y tampoco comercio, lo que hace que haya que salir en coche para todo». Ante el aumento de la edad media de los vecinos, apunta no solo la urgencia de contar con un centro cívico que ya está en licitación sino la necesidad de un centro de mayores, ya que de los 7.000 vecinos del distrito, unos 800 tienen más de 65 años.

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