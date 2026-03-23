Wallada de la Mata, presidenta de APIT: "Los guías llevamos tres meses sin trabajar y la previsión de la primavera es mala"

-Empecemos por un asunto ¿menor? Su asociación se ha quejado de las flores de plástico que inundan el casco, pero el alcalde de Córdoba ya ha dicho que no puede regular «el gusto» de los particulares.

-Sí, eso es lo que nos dicen desde hace meses, que son negocios privados y que en teoría pueden poner lo que quieran. Entiendo que es muy difícil llegar a un particular y decirle que no puede poner un tipo de decoración, pero lo que nosotros defendemos es que Córdoba se vende precisamente por las flores, - uno de los Patrimonios de la Humanidad es el de los patios-, y que nos da vergüenza ajena llevar a los turistas por esas calles. Es un tema delicado, pero entre todos se debería buscar un acuerdo con estos negocios. Vamos a seguir insistiendo.

-Las flores no son la única contaminación visual que hay en el casco. Seguimos teniendo expuesto, por ejemplo, el cableado.

-Sí, lo que pasa es que lo de las flores es muy llamativo porque los turistas se fijan y se están poniendo de moda y ahora ya está plagado el casco. En teoría, Urbanismo y la Delegación de Casco Histórico deberían de tener vigilados todos esos temas. Pero no sé exactamente por qué motivo no se les mete mano.

-Otra de sus quejas recurrentes es la falta de seguridad, pero hace unos meses el Ayuntamiento implementó la presencia de Policía Local con la Unidad Guardián en el casco, ¿han notado la mejora?

-Solo en determinados días. Sigue habiendo robos, carteristas que son los mismos de siempre y los tenemos localizados, les hacemos fotos y se las mandamos a los policías, pero siguen robando a diario. Pedimos más presencia policial porque el día que hay más disuaden a los carteristas. Pero eso no es a diario y los turistas vienen todos los días.

Wallada de la Mata, presidenta de APIT (Asociación Profesional de Guías Intérpretes de Turismo) . / A. J. González

-Recientemente, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza que regulará las despedidas de soltero. ¿Qué les parece?

-El sábado, una despedida con una banda de música rodeó un coche de policía en la Mezquita y les estuvieron cantando. Una compañera pidió al policía que le dijeran algo, porque no se podía trabajar con ese ruido, pero le contestó que a lo mejor tenían permiso y que ellos no pueden hacer nada. El problema de la ordenanza es que no habla del ruido, que es lo peor, porque ni los guías pueden trabajar ni las tiendas ni los restaurantes. Es horrible, como si ponen la Feria de Córdoba en las cuatro calles alrededor de la Mezquita. Los guías estamos muy hartos de las despedidas. El problema no es cómo vayan disfrazados, es el ruido que generan.

-¿Cómo os están afectando los problemas con la red ferroviaria, los retrasos del AVE, las inundaciones y, ahora, la guerra de Irán?

-Por darle un toque de humor, yo digo que nos están viniendo las siete plagas. Teníamos muy buenas previsiones y reservas para 2026, y es verdad que venimos de dos años muy buenos, pero empezamos el 18 de enero con el accidente de tren y no hemos parado. Entonces dijimos: «Es enero, temporada baja todavía, no pasa nada». Pero luego llegaron las inundaciones y los temporales y mucha gente ha cancelado sus reservas.

-¿Y la guerra de Irán? ¿Puede beneficiarles si el turismo internacional se desvía hacia países como España o está siendo la puntilla?

-Por ahora, la puntilla. Con la guerra, lo primero que hicieron fue cortar el espacio aéreo en Oriente Medio. Hay muchos compañeros que trabajan a diario con coreanos, taiwaneses o japoneses y que han perdido el mes de marzo entero.

-Y ahora para la Semana Santa: el cierre de la conexión de AVE con Málaga. ¿Qué previsiones tienen?

-Malas, muy flojas. Yo llevo trabajando desde 2017 y nunca he vivido una Semana Santa tan floja como esta. Tengo dos servicios en toda la semana. Y luego aparte la situación de Estados Unidos con los aranceles y la mala propaganda que está haciendo Trump de España también nos está afectando. Uno de nuestros mercados más fuertes es el estadounidense y están cancelando para la primavera y, lo que más nos preocupa: que no están entrando reservas para otoño.

-El Ayuntamiento ha anunciado que el Imdeec va a crear una ayuda específica para guías turísticos, ¿qué les parecen estas ayudas?

-Esto es un punto a su favor; hay que reconocérselo. Sabíamos que habría ayudas para los hoteles, y los guías pedimos que se nos tuviera en cuenta porque somos autónomos, llevamos tres meses prácticamente sin trabajar y la previsión para la primavera es mala.

-¿Se reduce el intrusismo o seguís igual en este sentido?

-Seguimos igual y no me lo explico: si nosotros no tenemos trabajo, cómo puede ser que haya intrusos trabajando.

-¿Qué ofrecen ustedes que no lo ofrezca un free tour?

-Aunque no es el tipo de cliente que llevamos, tenemos un gran problema, porque el free tour ha extendido la imagen de que un guía es un chico con un paraguitas. Tenemos que explicar que un guía está formado, tiene su habilitación correspondiente y un mínimo de dos idiomas. Es muy complicado, porque pedimos inspecciones y en Andalucía solamente hay dos inspectores turísticos que se ocupan absolutamente de todo. También tenemos que combatir la idea de que son más baratos porque cobran propinas y, encima, libres de impuestos, con su fraude fiscal, mientras nosotros pagamos el autónomo regularmente. Si haces cuenta, nosotros salimos más baratos.

-¿Qué ha supuesto la apertura del centro de recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral? ¿Ha sido un elemento dinamizador?

-Sí, es un nuevo atractivo turístico para la ciudad. Estamos encantados. El Palacio Episcopal es un edificio histórico ya en sí muy bonito y además lo que han hecho lo han hecho muy bien. El museo merece la pena visitarlo, las vistas desde arriba son espectaculares y completa la visita a la Mezquita.

-Por último, seguimos con el Alcázar cerrado, estaréis un poquito hartos de las obras, ¿no?

-Sí, los temporales también han retrasado esa apertura, pero según dice el Ayuntamiento en algún momento de la primavera abrirán.