Educación
La UCO y Caja Rural del Sur premian a los mejores expedientes de grado de diez centros y distinguen a María Blanca del Valle
Esta alumna de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales logra la mejor calificación y obtiene el 15º Premio Ricardo López Crespo
El esfuerzo académico volvió a tener nombre propio en la Universidad de Córdoba. La Fundación Caja Rural del Sur entregó este lunes los premios al mejor expediente de grado de cada centro de la UCO, en un acto celebrado en la Sala Mudéjar del Rectorado que sirvió, además, para reconocer a María Blanca del Valle Fernández como la estudiante con la mejor puntuación global de todas las candidaturas presentadas.
Según la información facilitada por la organización, estos galardones alcanzan este año su octava edición y distinguen a los mejores expedientes de los distintos centros de la universidad cordobesa. En el caso de María Blanca del Valle Fernández, alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, su calificación la hizo merecedora del 15º Premio Ricardo López Crespo al Mejor Expediente de Grado de la Universidad de Córdoba.
El acto estuvo presidido por el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; el vicepresidente de Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo; y el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce.
Más de 100 candidaturas y 95 expedientes admitidos
La convocatoria volvió a reflejar una elevada participación. El jurado analizó un total de 103 candidaturas, de las que finalmente fueron admitidas 95, al no cumplir 8 de ellas los requisitos establecidos en las bases.
Entre los centros con más candidaturas presentadas destacó la Facultad de Ciencias, con 63 solicitudes; seguida de Filosofía y Letras, con 10; y de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, con 6. También concurrieron expedientes procedentes de Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias del Trabajo, la Escuela Politécnica Superior, la Escuela Politécnica de Belmez, la Etsiam, Medicina y Enfermería y Veterinaria.
El jurado, integrado por Jesús Manuel Dorado Martín, Ignacio García Aguilar, María del Carmen Jiménez Salcedo, María del Pilar Dorado Pérez, Alfonso Martínez Galisteo, Rafael Rubio Ruiz y María Dolores Moreno Guerrero, acordó por unanimidad la relación de premiados y finalistas.
Los mejores expedientes de cada centro
Los estudiantes distinguidos como mejores expedientes de grado en cada centro fueron los siguientes:
- Facultad de Ciencias de la Educación: Isabel Campos López. Finalista: Carmen García-Junco Ordóñez.
- Facultad de Ciencias del Trabajo: Victoria Pastor Fernández. Finalista: Lavinia Elena Gheorghe.
- Facultad de Filosofía y Letras: María López Estévez. Finalista: Natalia Baena Franco.
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes: Alejandra López Pérez. Finalista: Manuel Roca Jurado.
- Escuela Politécnica de Belmez: Carlos Sierra Gosálbez. Finalista: Laura Yassyra Aguilar Rivanedeyra.
- Escuela Politécnica Superior: Ana López Alcaide. Finalista: Rafael Parejo Torres.
- Facultad de Medicina y Enfermería: María del Carmen Toledano de Miguel. Finalista: desierto.
- Facultad de Veterinaria: José Barrera Giraldo. Finalista: Gea Sánchez Cantero.
- Facultad de Ciencias: Marina Berbel Díaz. Finalista: Pedro Herrero Maldonado.
- Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales: la mejor calificación correspondió a María Blanca del Valle Fernández, que al obtener la puntuación más alta del conjunto de aspirantes pasa a recibir el 15º Premio Ricardo López Crespo. Finalista: Laura Ortega Pérez.
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