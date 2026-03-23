Dos turistas, multados por volar drones en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Volar un dron en pleno corazón patrimonial de Córdoba puede salir muy caro. La Policía Nacional ha propuesto para sanción a 2 turistas por utilizar estos dispositivos sin la autorización necesaria en el recinto de la Mezquita-Catedral, una conducta que puede derivar en multas de entre 600 y 60.000 euros.

Según ha informado la propia Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos se registraron durante el pasado fin de semana en el Patio de los Naranjos, dentro del conjunto monumental. El primero de los incidentes se produjo sobre las 12.00 horas del sábado 21 de marzo, cuando el personal de seguridad detectó que un dron sobrevolaba el interior del recinto. Una situación similar volvió a repetirse al día siguiente, domingo, en el mismo lugar.

Tras recibir el aviso, los agentes comprobaron que los responsables de ambos vuelos carecían de las autorizaciones preceptivas para realizar grabaciones con dron en esta zona del Casco Histórico de Córdoba. En concreto, según la información policial, el vuelo no había sido comunicado al Ministerio del Interior ni se había informado a la autoridad aeroportuaria competente.

Un espacio especialmente sensible por patrimonio y afluencia de visitantes

La Mezquita-Catedral de Córdoba está considerada un enclave de especial sensibilidad, tanto por su valor histórico-artístico como por la elevada presencia de turistas y visitantes que registra a diario. Por este motivo, el uso de drones en este espacio exige no solo cumplir con la normativa general en materia de seguridad aérea, sino también disponer de permisos específicos.

Imagen de un dron difundida por la Policía Nacional. / CÓRDOBA

La Policía recuerda que, para poder volar un dron en este entorno, resulta imprescindible contar con autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y con el permiso del Cabildo Catedralicio de Córdoba.

Además, la normativa obliga a cumplir otros requisitos previos relacionados con la formación y el registro como operador, así como con la obtención de las autorizaciones necesarias en función de la zona donde se pretenda realizar el vuelo.

Multas de hasta 60.000 euros y vigilancia reforzada

Los hechos detectados podrían constituir infracciones administrativas en materia de seguridad aérea, que pueden ser calificadas como graves o muy graves. En función de la conducta y del riesgo generado, las sanciones económicas pueden oscilar entre 600 y 60.000 euros.

Desde la Comisaría Provincial de Córdoba, la Policía Nacional insiste en la necesidad de informarse antes de utilizar este tipo de dispositivos, especialmente en zonas urbanas, espacios protegidos o lugares con gran concentración de personas.

La nota recuerda además que, en determinadas fechas o acontecimientos con especial trascendencia para la seguridad ciudadana, el espacio aéreo del Casco Histórico puede verse restringido. Es el caso del dispositivo especial de Semana Santa en Córdoba, cuando se refuerzan los controles para garantizar la protección del patrimonio y de los miles de asistentes.

Con esta actuación, la Policía Nacional vuelve a poner el foco sobre un uso responsable de los drones en una ciudad donde el atractivo monumental no exime del cumplimiento de la ley. En un entorno tan sensible como la Mezquita-Catedral, grabar desde el aire sin permiso no es solo una imprudencia: también puede convertirse en una sanción de miles de euros.