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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La iglesia de Campo Madre de Dios, las novedades tecnológicas para la Semana Santa y el inicio de la reforma de la Pérgola centran nuestro boletín de este lunes 23 de marzo

Iglesia Campo Madre de Dios después del incendio.

Iglesia Campo Madre de Dios después del incendio. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El futuro de la iglesia de Campo Madre de Dios marca la actualidad municipal después de que José María Bellido plantee devolver el templo a la diócesis tras el incendio. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 23 de marzo, en el que también contamos cómo Córdoba se prepara para la Semana Santa con nuevas herramientas digitales, como un chatbot en WhatsApp y la aplicación GeoPasos para consultar recorridos y servicios. Además, informamos del inicio de la esperada reforma de la Pérgola, un proyecto que arranca sin que el Consistorio tenga aún definido el futuro de la sede de Rey Heredia.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Tribunales y sucesos

Empleo

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