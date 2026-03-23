La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La iglesia de Campo Madre de Dios, las novedades tecnológicas para la Semana Santa y el inicio de la reforma de la Pérgola centran nuestro boletín de este lunes 23 de marzo
El futuro de la iglesia de Campo Madre de Dios marca la actualidad municipal después de que José María Bellido plantee devolver el templo a la diócesis tras el incendio. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes 23 de marzo, en el que también contamos cómo Córdoba se prepara para la Semana Santa con nuevas herramientas digitales, como un chatbot en WhatsApp y la aplicación GeoPasos para consultar recorridos y servicios. Además, informamos del inicio de la esperada reforma de la Pérgola, un proyecto que arranca sin que el Consistorio tenga aún definido el futuro de la sede de Rey Heredia.
- Bellido quiere devolver a la diócesis la iglesia de Campo Madre de Dios tras el incendio: “No tiene sentido que siga en manos del Ayuntamiento”
- Córdoba facilita la Semana Santa con un chatbot en WhatsApp y la app GeoPasos para consultar recorridos y servicios
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia por fin la reforma de la Pérgola sin saber aún qué hacer con la sede de Rey Heredia
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
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Tribunales y sucesos
- Condenado un sacerdote por oponerse al registro de su vivienda y por golpear en la cara a un agente de la Policía Local
- La Fiscalía pide cárcel para tres agricultores por lesionar a siete policías en una manifestación de 2024
- Un motorista, herido grave en la ronda Oeste antes del túnel de los Omeyas
Empleo
- Más de mil cordobeses reciben formación para acceder a la BLET: «Queremos que los jóvenes trabajen en la base»
Provincia
- La Diputación de Córdoba abre el plazo para participar en el Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia
Deportes
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