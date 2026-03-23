La actualidad del lunes 23 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El crecimiento de los nuevos barrios de la ciudad, la crisis sin precedentes en el Córdoba CF y la resiliencia del comercio ambulante tras las pérdidas por las lluvias abren la crónica de la semana
Los nuevos barrios de Córdoba empiezan a tomar forma y cada vez cuentan con más residentes; no obstante, sus vecinos reclaman más servicios y equipamientos, como centros cívicos, escuelas infantiles y mejoras en la movilidad para conectar mejor las zonas en expansión con el resto de la ciudad. Por otra parte, el Córdoba CF no logra salir de la crisis en la que se encuentra inmerso. Con seis derrotas consecutivas y una caída sin precedentes en resultados, se adentra en la peor racha de su historia en Segunda. Y en otro orden de cosas, te contamos otra crisis la del comercio ambulante, que no pasa por un buen momento, ya que han perdido parte de la campaña al no poder montar los puestos durante el tren de borrascas. Pese a ello, resisten y hacen lo posible por remontar así como reivindicar su importancia.
- Los barrios nuevos de Córdoba toman forma a la espera de completar sus servicios
- El Córdoba CF rompe su propio límite: seis derrotas seguidas y una caída sin precedentes en Segunda
- Los comerciantes ambulantes de Córdoba resisten con pérdidas por los temporales
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- El Arenal se convierte en un gran centro comercial al aire libre
- La zona de Levante Este en Córdoba, un barrio inacabado desde hace veinte años
- Wallada de la Mata, presidenta de APIT: "Los guías llevamos tres meses sin trabajar y la previsión de la primavera es mala"
- Los comerciantes ambulantes de Córdoba resisten con pérdidas por los temporales
- Casi 2.000 euros por pasar la Semana Santa en Córdoba: la capital ofrece los segundos alojamientos más caros de toda Andalucía
Cofradías
- Eloy Moreno convierte el pregón de la Semana Santa de Córdoba en un viaje íntimo cargado de verdad
- Una nueva bambalina enriquece el palio de la Virgen del Mayor Dolor de Córdoba
Campo
Cultura
Provincia
- Pozoblanco articula un sistema para optimizar su oferta turística
- Estudian la viabilidad de una ciudad deportiva en Fuente Palmera
Internacional
- José Luis Villacañas: "Trump es un diseño de ciertas élites norteamericanas que han encontrado a su hombre"
- Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
- El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
- Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
- Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
- Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- España trabaja en 36 nuevos centros comerciales a 3 años vista: uno de los dos más grandes se levantará en Córdoba
- El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar