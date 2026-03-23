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La actualidad del lunes 23 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El crecimiento de los nuevos barrios de la ciudad, la crisis sin precedentes en el Córdoba CF y la resiliencia del comercio ambulante tras las pérdidas por las lluvias abren la crónica de la semana

Barrio de la huerta de Santa Isabel

Barrio de la huerta de Santa Isabel / Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los nuevos barrios de Córdoba empiezan a tomar forma y cada vez cuentan con más residentes; no obstante, sus vecinos reclaman más servicios y equipamientos, como centros cívicos, escuelas infantiles y mejoras en la movilidad para conectar mejor las zonas en expansión con el resto de la ciudad. Por otra parte, el Córdoba CF no logra salir de la crisis en la que se encuentra inmerso. Con seis derrotas consecutivas y una caída sin precedentes en resultados, se adentra en la peor racha de su historia en Segunda. Y en otro orden de cosas, te contamos otra crisis la del comercio ambulante, que no pasa por un buen momento, ya que han perdido parte de la campaña al no poder montar los puestos durante el tren de borrascas. Pese a ello, resisten y hacen lo posible por remontar así como reivindicar su importancia.

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