Los nuevos barrios de Córdoba empiezan a tomar forma y cada vez cuentan con más residentes; no obstante, sus vecinos reclaman más servicios y equipamientos, como centros cívicos, escuelas infantiles y mejoras en la movilidad para conectar mejor las zonas en expansión con el resto de la ciudad. Por otra parte, el Córdoba CF no logra salir de la crisis en la que se encuentra inmerso. Con seis derrotas consecutivas y una caída sin precedentes en resultados, se adentra en la peor racha de su historia en Segunda. Y en otro orden de cosas, te contamos otra crisis la del comercio ambulante, que no pasa por un buen momento, ya que han perdido parte de la campaña al no poder montar los puestos durante el tren de borrascas. Pese a ello, resisten y hacen lo posible por remontar así como reivindicar su importancia.

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