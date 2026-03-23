Tramos en silencio, palcos inclusivos y lucha contra el acoso escolar en la Semana Santa de Córdoba

La Agrupación de Cofradías de Córdoba ha reforzado en los últimos años su apuesta por una Semana Santa de todos y para todos, impulsando proyectos de inclusión social, accesibilidad y acción caritativa que, aunque muchos se desarrollan durante todo el año, cobran especial protagonismo en estos días. Con esta idea, este año 2026 se refuerzan los tramos en silencio para las personas con autismo, los palcos inclusivos, baños para personas con movilidad reducida y para ostomizados y cirios con un mensaje por la lucha contra el acoso escolar.

El acto de presentación de estas iniciativas ha contado con la participación de representantes institucionales, sociales y de la propia Agrupación de Cofradías de Córdoba, entre ellos el vocal de Acción Social y Caritativa, Manuel Luque, y el vocal de procesión, Rafa López, junto al delegado de Inclusión del Ayuntamiento, Bernardo Jordano. También estuvo presente María José Torres, en representación de CaixaBank, entidad colaboradora, así como voluntarios como Julio Lucena y Maite Montero. El ámbito social estuvo representado por colectivos como Autismo Córdoba con Paqui Suárez y por Pilar Bascón, de la Asociación Cordobesa de Ayuda a familias en Situación de Acoso escolar (MIA), en un encuentro que reflejó el carácter transversal de estas iniciativas de inclusión.

Lejos de tratarse de medidas puntuales, se trata de un proyecto sostenido en el tiempo y que busca seguir creciendo. La accesibilidad también se refuerza en la carrera oficial, donde desde 2018 se trabaja en un modelo sin barreras. Este año habrá dos palcos adaptados, situados en la Puerta del Puente, con capacidad para un centenar de personas con movilidad reducida y mayores procedentes de residencias. Además, se han habilitado aseos accesibles, incluyendo instalaciones específicas para personas ostomizadas, un colectivo que en Córdoba supera las 5.000 personas.

El proyecto cuenta con el respaldo de CaixaBank, que mantiene desde 2019 un convenio de colaboración con la Agrupación. La entidad aporta financiación y un equipo de más de 50 voluntarios que prestan apoyo durante toda la Semana Santa, atendiendo a asociaciones y usuarios en esos espacios habilitados. "Venimos a ayudar, pero en realidad somos nosotros los que recibimos", destacan dos de los voluntarios, Julio Lucena y Maite Montero.

Entre las principales novedades destacan el crecimiento de los llamados tramos azules, espacios en silencio adaptados para personas con trastornos del espectro autista, en colaboración con Autismo Córdoba. Estas zonas reducen el impacto sonoro y, como novedad este año, incluirán tramos en silencio dentro de la Catedral. "El autismo no se ve a simple vista y, si no nos hacemos visibles, no se nos tiene en cuenta", señala la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, que ha valorado la iniciativa como un avance significativo dentro de la Semana Santa cordobesa.

El crecimiento del proyecto es constante. Si el pasado año participaron siete hermandades participaron en esta iniciativa, en esta edición serán 18. Un avance que refleja, según la Agrupación, una mayor sensibilidad dentro del propio mundo cofrade. La información sobre estos tramos y los horarios estará en la web de la Agrupación, así como en las guías que se reparten.

La Semana Santa dice no al acoso escolar

A estas medidas se suma una vertiente claramente social, como la campaña contra el acoso escolar, que tendrá presencia visible en al menos ocho hermandades. Algunos nazarenos portarán cirios con un mensaje contra el bullying. Según ha explicado la presidenta de MIA, Pilar Bascón, la Agrupación es pionera en Andalucía y en España en sumarse a esta acción a nivel institucional. De momento, las hermandades que se han sumado son La Estrella; Pasión; La O; La Paz; El Perdón; Rescatado; Entrada Triunfal y Descendimiento.

"Desde 2018 vimos claro que había que tener una carrera oficial inclusiva y sin limitaciones para nadie", explica el presidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Murillo, que insiste en que este esfuerzo responde a una convicción: "Que los pasos salgan bien es nuestra obligación, pero atender a estas realidades nos hace ser personas".

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La tecnología se incorpora también como aliada. La aplicación GeoPasos permitirá consultar recorridos y localizar espacios accesibles en tiempo real, mientras que un chatbot -disponible a través del WhatsApp- facilitará información en distintos formatos, incluidos audio y pictogramas, para llegar a todo tipo de usuarios.