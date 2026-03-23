La tradición de los altares en los Patios de Córdoba no podrá celebrarse este año por motivos administrativos: "No se va a poder hacer"

Los Patios de Córdoba no podrán cumplir esta Semana Santa con su tradición de exhibir altares al ritmo de las saetas. El año pasado fueron diez los recintos que abrieron sus puertas el Jueves Santo y el Viernes Santo recuperando una práctica con años de historia. A principios del siglo XX, los vecinos del casco histórico comenzaron a instalar altares en los patios de sus casas para "velar al señor" y a acudir a los domicilios de madrugada.

El alcalde, José María Bellido, ha informado este martes de que un problema administrativo va a impedir la celebración de este programa municipal este año. En la presentación del 8º Congreso Internacional de Calidad y Sostenibiidad Turística, Bellido ha indicado que "por motivos administrativos" no se ha llegado a tiempo para tramitar este expediente. "No se va a poder hacer", ha dicho matizando de que la complejidad ha surgido entre los técnicos municipales "entre si era subvención o contrato, que nos decían los servicios técnicos, y que había que cambiarlo".

Imagen de uno de los altares de Semana Santa en los patios de Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

Barrios señeros

La tradición de los altares expuestos en patios cordobeses arraigó especialmente en los barrios de Santa Marina y San Lorenzo y, tras ver las procesiones, muchos cordobeses acudían a los patios que tenían los altares, que estaban bellamente iluminados con velas y decorados con flores, y donde se interpretaban saetas.