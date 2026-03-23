El tiempo en la Semana Santa 2026: la Agrupación de Cofradías prevé "pleno" de salidas en Córdoba

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo, se muestra optimista ante la llegada de la Semana Santa 2026 y vaticina un "pleno" de salidas en la ciudad, gracias a la previsión de un tiempo "maravilloso". Según explica, aunque aún es pronto para confirmarlo con total seguridad, todo parece indicar que las condiciones meteorológicas permitirán disfrutar de las procesiones sin grandes contratiempos. La Agrupación de Cofradías cuenta con los servicios de Andalmet, empresa que por ahora solo se aventura a asegurar el tiempo hasta el Domingo de Ramos, aunque ha adelantado que "pudiera ser plena" en toda Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí coincide en que la Semana Santa en Andalucía, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, se presenta "en gran parte seca", favorecida por la presencia de un anticiclón atlántico que contribuirá a que las temperaturas máximas superen la media, mientras que las mínimas se mantendrán por debajo de lo habitual. El delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino, señala que "la ausencia de nubes provocará que las temperaturas desciendan de forma notable durante la noche", y aunque "es posible que la lluvia se cuele algún día", el anticiclón debería permanecer activo toda la semana, pues estos fenómenos "no aparecen y desaparecen pronto, sino que lo hacen lentamente".

Según Del Pino, las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y 23 grados, con picos de hasta 26 en alguna provincia durante la primera mitad de la semana. Además, recordó que, pese a la huelga convocada por los sindicatos de la agencia para el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, se han establecido servicios mínimos, por lo que la información meteorológica seguirá estando disponible.

"Tiempo cambiante e incierto"

Por su parte, el equipo de expertos de Meteored España aporta un enfoque complementario, destacando la variabilidad y la inestabilidad que caracteriza la Semana Santa de este año en España. Apuntan que "la Semana Santa 2026 coincide con un periodo de primavera marcado por una elevada variabilidad atmosférica, con alternancia entre estabilidad y entradas de aire frío que dan lugar a un tiempo cambiante e incierto" y explican que el tiempo puede ser "variable e inestable, con borrascas y vaguadas que podrían afectar a Canarias, el sur peninsular y el nordeste de España".

"Las danas pueden provocar chubascos intensos, tormentas con granizo y acumulaciones de lluvia en cortos periodos de tiempo, con gran variabilidad espacial", advierten, subrayando la dificultad de predecir su intensidad y ubicación exacta.

En cuanto a las temperaturas en el sur, incluyendo Andalucía, debería registrar días soleados con temperaturas suaves durante el día, aunque las noches se mantendrán frescas, especialmente en el interior.

En resumen, la Semana Santa de Córdoba se perfila como una celebración con buen tiempo en gran parte de Andalucía, aunque con episodios puntuales de inestabilidad. Mientras la Aemet confía en la estabilidad del anticiclón, Meteored recomienda mantener atención a posibles chubascos locales y variaciones de temperatura, propias de una primavera marcada por la inestabilidad climática.