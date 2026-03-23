Repostar barato en Córdoba
La rebaja del IVA controla el repostaje a las puertas de Semana Santa: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba este lunes
La gasolina y el diésel experimentan caídas de 30 céntimos con la aplicación de las medidas del Gobierno
Pese a que el precio del barril de petróleo sigue desbocado y supera los 108 dólares este lunes 23 de marzo, la aplicación de la rebaja del IVA del combustible anunciada por el Gobierno, que ha pasado del 21 al 10 por ciento, ya se deja notar a la hora de llenar el depósito en Córdoba, con un decenso de hasta 30 céntimos por litro desde este domingo, fecha en que entró en vigor al medida tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta contención de los precios, a la espera de la evolución del conflicto en Oriente Próximo y de la situación del estrecho de Ormuz, llegan a tiempo para la primera gran escapada del año, con las vacaciones de Semana Santa que comienzan para muchos este viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, y alcanzará su pico la semana que viene a partir del Jueves Santo, momento en el que se esperan millones de desplazamientos por carretera.
En el caso de Córdoba, el precio medio del litro de gasolina 95 ha pasado de 1,80 el viernes a 1,68 este lunes; mientras que el diesel pasa de 1,94 a 1,86 euros el litro.
Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este lunes 23 de marzo.
En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,439 y 1,939, con una diferencia de 50 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,649 y 2,079 euros, con una diferencia de 43 céntimos.
Gasolineras baratas en Córdoba capital
Gasolina 95
En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 46 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:
- Plenergy (Polígono Carretera Palma del Río s/n). Precio: 1,439 euros
- Plenergy (Avenida de la Torrecilla s/n). Precio: 1,439 euros
- Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,459 euros
Gasóleo A
En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 39 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:
- Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,649 euros
- Plenergy (Polígono Carretera Palma del Río s/n). Precio: 1,649 euros
- Plenergy (Avenida de la Torrecilla s/n). Precio: 1,649 euros
Las gasolineras más baratas de la provincia
Gasolina 95
En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 50 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:
- Plenergy (Fernán Núñez). Avenida Juan Carlos I. Precio: 1,465 euros
- Plenergy (Lucena). Calle Concha Lago s/n. Precio: 1,465 euros
- GEDS (Rute). Calle Granada, 69. Precio: 1,465 euros
Gasóleo A
En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 43 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:
- Ballenoil (Palma del Río). Avenida Palma del Río. Precio: 1,654 euros
- Ballenoil (Lucena). Calle Ejido del Valle s/n. Precio: 1,654 euros
- Ballenoil (Puente Genil). Calle Laurel, 3. Precio: 1,654 euros
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