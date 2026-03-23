Seis detenidos tras los robos que pusieron en alerta a los comercios del centro de Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a seis personas por su presunta implicación en robos con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales del centro, en el marco del dispositivo activado desde mediados del mes pasado tras el aumento de este tipo de delitos en la zona.

Heladerías, una tienda de moda, un supermercado y un centro estético

La investigación permitió identificar y localizar a un presunto autor relacionado con robos en dos heladerías, una tienda de moda, un supermercado y un centro de estética del centro de Córdoba. Según la Policía, su modus operandi consistía en acceder al interior forzando o fracturando la persiana metálica y, una vez dentro, sustraer diversos artículos.

El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez acordó su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para determinar si podría estar vinculado a otros hechos similares.

Nouman Azhar, uno de los afectados. muestra por donde accedió el ladrón. / Víctor Castro

Dos detenidos por el robo en una máquina de ‘vending’

En otro episodio ocurrido el pasado mes, la Policía tuvo conocimiento de un robo con fuerza en una máquina de ‘vending’ situada en un local de la misma zona. Tras las gestiones realizadas, los agentes detuvieron a dos presuntos responsables, que habrían forzado una de las máquinas y sustraído todos los productos expuestos a la venta, dejando el dispositivo inutilizado. La máquina, según la Policía, tendría un valor superior a los 2.000 euros.

Tres detenidos tras un robo en un bar junto al Ayuntamiento

La última intervención tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado. Varios agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana observaron a tres personas caminando con actitud sospechosa por el centro y decidieron seguirlas. Según la Policía, fueron sorprendidas cuando uno de ellos accedió al interior de un local situado en las inmediaciones del Ayuntamiento, mientras los otros dos permanecían fuera vigilando.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. / CÓRDOBA

Los agentes los interceptaron de inmediato y, entre sus pertenencias, localizaron el cajetín de una caja registradora, dos botellas de bebidas alcohólicas precintadas y dinero en efectivo. Los tres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Este último arresto se produce en un contexto en el que varios hosteleros del centro han denunciado robos “exprés”, ejecutados en cuestión de segundos y con un patrón repetido: accesos forzados, objetivo directo a la caja y salidas rápidas antes de que dé tiempo a reaccionar. Algunos propietarios resumían la sensación con una frase: «Robaron en 45 segundos el trabajo de todo un día», describiendo golpes en los que el ladrón “sabía perfectamente lo que buscaba y dónde podía encontrarlo”.

Refuerzo policial en el centro

La Policía Nacional mantiene activo un dispositivo específico de seguridad para prevenir robos con fuerza en comercios del centro, con un refuerzo de la presencia policial y la intensificación del Plan Comercio Seguro, en el que participan agentes de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de la Comisaría Provincial.