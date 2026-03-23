Un recorrido musical por la Semana Santa: de Vivaldi a las marchas fúnebres andaluzas en Córdoba

Este jueves, 26 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatro Góngora de Córdoba, la música sacra y la tradición procesional se darán la mano en un Concierto extraordinario de Semana Santa junto al contratenor Manuel Ruiz y la dirección de Salvador Vázquez.

La cita ofrecerá un recorrido emocional que va desde la introspección del barroco europeo hasta la solemnidad de las grandes marchas fúnebres del siglo XX.

Vivaldi y su célebre 'Stabat Mater'

La primera parte del programa estará dedicada íntegramente a Antonio Vivaldi con su célebre Stabat Mater en fa menor, RV 621. Esta pieza, compuesta para los oficios de Viernes Santo, será interpretada por el contratenor cordobés Manuel Ruiz, acompañado al clave por Salvador Vázquez, recreando la atmósfera íntima y devocional de la Italia del siglo XVIII.

Tras la pausa, el concierto dará un giro hacia el patrimonio musical andaluz. El programa rinde homenaje a los grandes maestros de la marcha procesional a través de arreglos de cámara que permiten apreciar la riqueza armónica de estas piezas.

Marchas fúnebres clásicas

Se interpretará Saeta cordobesa (1949), de Pedro Gámez Laserna, con el característico sello de la tierra; Virgen del Valle (1898), la elegía de Vicente Gómez-Zarzuela, que es pilar de la Semana Santa; Soleá, dame la mano (1918) y Amarguras (1919), las obras maestras de Manuel Font de Anta que elevaron la marcha a la categoría de poema sinfónico; y Pasan los campanilleros (1924), de Manuel López Farfán, que cerrará el concierto con su inconfundible ritmo popular.

Las entradas están disponibles en la página web de la Orquesta de Córdoba.