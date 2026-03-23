El PSOE exige al gobierno local de Córdoba que congele las tarifas del agua y la basura ante la situación internacional

La incertidumbre internacional vuelve a colarse en la política municipal de Córdoba. La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mamen González, ha reclamado al alcalde, José María Bellido, y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, una respuesta inmediata para proteger a las familias cordobesas frente al encarecimiento que, según ha advertido, puede derivarse de la actual escalada internacional en torno a Irán.

Según ha informado el propio grupo socialista en una nota de prensa, González ha exigido que se dupliquen las ayudas municipales al alquiler, a emergencia social y a las familias, además de pedir la congelación de las tarifas de agua y basura previstas en la ciudad.

La edil socialista sostiene que “no caben excusas ni dilaciones cuando lo que está en juego es la economía de miles de familias” y defiende que las administraciones deben anticiparse a los efectos de la crisis. En este sentido, ha contrapuesto la actuación del Gobierno de España, que, a su juicio, ya está desplegando medidas para amortiguar el impacto económico, con la respuesta del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, a los que acusa de no estar actuando “a la altura”.

El PSOE pide frenar la subida del agua y la basura en Córdoba

En clave estrictamente local, la viceportavoz socialista ha puesto el foco en dos medidas concretas: la paralización de la subida del 4% en el recibo del agua prevista para 2026 y 2027 y la congelación del incremento del 2,2% en la tasa de recogida de basura.

“Subir tarifas en un momento de incertidumbre económica es dar la espalda a las familias”, ha señalado González, que considera incompatible pedir más esfuerzo económico a los hogares mientras aumenta la preocupación por el coste de la vida.

La dirigente del PSOE entiende que, en un escenario de inestabilidad, el Ayuntamiento debería priorizar medidas de alivio inmediato para evitar que las economías domésticas soporten nuevas cargas.

Más fondos para alquiler, emergencia social y familias

Junto al freno a las tarifas, González ha reclamado reforzar de forma urgente el escudo social municipal. En concreto, plantea duplicar las partidas destinadas a ayudas al alquiler, actualmente fijadas en 1,7 millones de euros; a emergencia social, con 1,5 millones; y a ayudas a las familias, dotadas con 0,5 millones.

La concejala socialista ha defendido que los próximos meses pueden ser especialmente difíciles para muchos hogares y ha insistido en que la obligación de las administraciones es “anticiparse y proteger, no esperar a que el problema estalle en los hogares”.

Críticas a Bellido y Juanma Moreno

La responsable socialista ha sido especialmente dura con el presidente andaluz, al que ha acusado de no estar presente “cuando Andalucía más lo necesita”. También ha instado a José María Bellido, en su condición de alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, a exigir a la Junta una reacción inmediata.

González ha concluido que los ayuntamientos no pueden intervenir en los conflictos internacionales, pero sí deben actuar para amortiguar sus consecuencias sobre la ciudadanía. Por ello, ha reclamado a ambas administraciones que “estén a la altura del momento y del esfuerzo que están haciendo las familias cordobesas”.

La iniciativa socialista introduce así un nuevo frente de debate en la política municipal cordobesa: cómo responder desde lo local a un contexto internacional incierto y a la presión creciente sobre los bolsillos de muchas familias.