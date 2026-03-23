Un nuevo gimnasio para el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz de Córdoba: la Junta invertirá más de 430.000 euros.

El CEIP Alcalde Jiménez Ruiz de Córdoba tendrá un gimnasio propio. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, destinará 430.011,16 euros a la construcción de un nuevo edificio deportivo en este colegio de la capital, una actuación largamente esperada que permitirá dotar al centro de unas instalaciones de las que ahora carece.

Según ha informado la propia administración andaluza, las obras han sido adjudicadas a la UTE formada por las empresas Alto La Era y Manuel Zambrano. El anuncio lo realizó el delegado territorial, Diego Copé, durante una visita al centro educativo, en la que estuvo acompañado por la delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cinco meses y permitirán levantar un gimnasio de 240 metros cuadrados de superficie útil, que incluirá además un núcleo de vestuarios y aseos. La nueva construcción se ubicará en una zona libre de la parcela y, según la información facilitada, no afectará a la pista polideportiva ya existente en el colegio.

Un nuevo espacio deportivo para 110 escolares

La actuación beneficiará directamente a los 110 niños y niñas matriculados en el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, que contarán así con un espacio cubierto y específico para la práctica de educación física y otras actividades del centro.

La Junta enmarca esta intervención en su Plan de Infraestructuras Educativas, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. Además, la contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco impulsado por la Agencia con el objetivo de agilizar los plazos de adjudicación y de inicio de obras en actuaciones de hasta un millón de euros de presupuesto.

La creación de este gimnasio supone una mejora relevante para un colegio que hasta ahora no disponía de este tipo de equipamiento, una carencia que condicionaba el desarrollo de determinadas actividades deportivas y educativas, especialmente en días de lluvia o de temperaturas extremas.

El Ayuntamiento también actúa en el centro

Durante la visita se recordó también que el Ayuntamiento de Córdoba está ejecutando de forma paralela otras mejoras en el colegio, con una inversión de más de 84.000 euros destinada a la sustitución de casi 60 metros lineales de cerramiento y a la construcción de un muro de 3 metros de altura.

De este modo, el centro suma actuaciones tanto por parte de la administración autonómica como del Consistorio, en una intervención conjunta que busca mejorar las condiciones de uso y seguridad de las instalaciones.

La construcción del nuevo gimnasio en el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz refuerza así la red de infraestructuras educativas de Córdoba y da respuesta a una necesidad concreta de la comunidad escolar. Una inversión que no solo amplía espacios, sino que mejora el día a día del alumnado y del profesorado en uno de los colegios de la capital.