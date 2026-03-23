«Es un nido de problemas», los vecinos exigen un uso para la iglesia de Campo Madre de Dios y denuncian su abandono

Los vecinos de La Fuensanta reclaman que se restaure y se dote de uso a la antigua iglesia de Campo Madre de Dios, a la que describen como “un nido de problemas”, y muestran su rechazo a la propuesta del alcalde, José María Bellido, de revertir la cesión para que el templo vuelva a la Diócesis.

El presidente de la asociación vecinal La Paz y Santa Victoria, Rafael Pedrajas, sostiene que el estado del inmueble lleva meses siendo "un nido de problemas”, no solo por el abandono, sino porque —según denuncia— al interior acceden personas sin techo para refugiarse. En este sentido, critica que el barrio acumula otras instalaciones en desuso a las que también acuden “personas desatendidas”, como los huertos urbanos o el antiguo colegio Lucano. Por ello, reprocha la “dejadez” del Ayuntamiento y le exige que “busque soluciones” para “no crear más problemas en el barrio”.

Entrada a la iglesia Campo Madre de Dios. / Manuel Murillo

Varios equipamientos "abandonados"

Pedrajas reconoce que en la junta municipal de distrito no se ha abordado de forma específica la situación de la iglesia, aunque sí se ha tratado el problema de los espacios "abandonados" en general, como el colegio Lucano. A su juicio, el barrio “no puede más” y se siente “desamparado” mientras “se reparten las culpas entre unos y otros”.

En cuanto a la antigua iglesia, defiende que debe rehabilitarse y recuperar un uso, subrayando su ubicación estratégica: junto a la Casa de Acogida y a pocos metros del casco histórico. Recuerda además una propuesta ya planteada para convertir el templo —desacralizado y gestionado por el Ayuntamiento desde 1865, aunque sin uso desde finales del siglo pasado— en un espacio cultural, con exposiciones y representaciones. “Un espacio similar al de Orive”, resume.

Estado en el que ha quedado la iglesia tras el incendio. / A.J. González

Rechazan que el templo vuelva a la Diócesis

En la misma línea se pronuncia Francisco Cuevas, presidente de la asociación Arcángel–Mirador del Río, quien coincide en que el edificio es “un foco de problemas”. Cuevas recuerda que en enero ya se produjo un incendio en el interior y que entonces la Policía Local colocó una chapa en la puerta para dificultar el acceso. “Al final los locales cerrados siempre se ocupan”, advierte. También critica que el Ayuntamiento “no se anticipe a los problemas” y alerta de que podría ocurrir algo parecido cuando se produzca el traslado de la comisaría al nuevo equipamiento de Periodista Justo Urrutia.

Sobre los posibles usos, Cuevas comparte la idea de destinarlo a fines culturales, aunque no descarta otras alternativas, pero insiste en que “es el Ayuntamiento el que debe ofrecer soluciones”. Además, rechaza de forma frontal la opción de devolver el inmueble a la Diócesis: “¿Cómo vamos a devolver algo que no es del Ayuntamiento desde hace dos siglos?”, se pregunta. Aun así, matiza que no le parecería mal que el Obispado asumiera un proyecto concreto que aportara valor —por ejemplo, “un museo diocesano que atraiga turistas”—, aunque advierte de que “no se pueden tomar decisiones en base a sucesos puntuales” ni “buscar la solución fuera” sin abordar el problema de fondo.