Multan a una 'influencer' por volar un dron en la Mezquita-Catedral: "Ha sido solo subir y bajar"

La Policía Nacional ha abierto un expediente sancionador a una ‘influencer’ por volar un dron en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral este fin de semana. La infracción puede conllevar una multa de entre 600 y 60.000 euros, y la creadora de contenido se ha defendido en un vídeo publicado en sus redes asegurando que «ha sido solo subir y bajar el dron».

Según ha informado la Policía Nacional, el primer incidente se produjo el 21 de marzo, cuando el personal de seguridad de la Mezquita-Catedral detectó, al mediodía, un dron sobrevolando el Patio de los Naranjos. Al día siguiente se repitió una situación similar en el mismo lugar.

Tras recibir el aviso, los agentes comprobaron que los responsables de ambos vuelos carecían de las autorizaciones preceptivas para operar un dron en esa zona del casco histórico. En concreto, el vuelo no había sido comunicado al Ministerio del Interior ni se había informado a la autoridad aeroportuaria competente, según la versión policial.

Imagen de un dron difundida por la Policía Nacional. / CÓRDOBA

La Policía recuerda que cada uno de los dos infractores se enfrenta a una sanción de entre 600 y 60.000 euros por volar en un enclave de gran valor histórico-artístico y con elevada presencia de visitantes sin cumplir la normativa de seguridad aérea ni contar con permisos específicos.

"He estado en 85 países y esto no me había pasado"

Una de las personas a las que se les ha abierto expediente es la ‘influencer’ Laura Méndez, con más de 120.000 seguidores en Instagram y 136.000 en TikTok. En su vídeo, la creadora de contenido afirma que fue un visitante quien alertó al personal de seguridad del monumento, que a su vez avisó a la Policía. También señala que los agentes contactaron con la Unidad de Medios Aéreos y lamenta el tiempo invertido en el trámite: «He estado una hora y pico para que me pusieran esta multa», comenta.

En su publicación, Méndez critica que, según su versión, no hubiera carteles visibles advirtiendo de la prohibición de volar drones en ese espacio y asegura que su dispositivo tampoco le alertó. «En 85 países que he visitado esto no me había pasado», añade, antes de preguntar a sus seguidores quién creen que tiene la culpa.