Un motorista, herido grave tras un accidente múltiple en la ronda Oeste de Córdoba a la entrada del túnel de los Omeyas

Un motorista, varón de 39 años, ha resultado herido de gravedad tras un accidente múltiple en la A-3050 (ronda Oeste) de Córdoba a las 09.20 horas de este lunes, según informan fuentes del servicio de Emergencias 112.

En el percance -ocurrido en dirección Corte Inglés-Figueroa y justo antes de llegar al túnel de los Omeyas- se han visto involucrados, al menos, un camión, un coche y una motocicleta, siendo el conductor de este último vehículo el más afectado, mostrando un fuerte dolor en el pecho tras el fuerte golpe.

Agentes de la Policía Local en la zona del accidente en el que un motorista ha resultado herido grave, en la A-3050, este lunes por la mañana. / Chencho Martínez

Policías locales trasladan al motorista accidentado al hospital

De hecho, según amplían desde el 112, agentes de la Policía Local se han encargado de trasladar al hospital motorista herido en el propio coche policial ante la gravedad de las heridas y la cercanía de varios centros médicos.

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Tras el accidente múltiple se han producido retenciones en la zona, una de las más utilizadas para los desplazamientos de tráfico matutino a los centros de trabajo y de estudios de la ciudad.