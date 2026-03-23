Más de mil cordobeses reciben formación para acceder a la BLET: «Queremos que los jóvenes trabajen en la base»

Más de un millar de jóvenes de distintos puntos de la provincia de Córdoba han recibido formación para optar a uno de los cerca de mil puestos de trabajo que ofertará por oposición la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). «Queremos que los jóvenes de Córdoba trabajen en la BLET», han subrayado desde el Ejército.

La quinta de estas jornadas se ha celebrado este lunes en la Diputación de Córdoba y ha congregado alrededor de 200 participantes. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que el objetivo de estas charlas —ya celebradas en Montilla, Peñarroya, Cabra y Pozoblanco— es doble: por un lado, dar a conocer a los jóvenes “las oportunidades que ofrece la BLET” y, por otro, ayudarles a “familiarizarse con un proceso de oposiciones” y con procedimientos específicos. Fuentes ha señalado que para muchos asistentes “son las primeras oposiciones a las que se enfrentan” y ha recordado que en convocatorias anteriores se detectaron niveles de suspensos relevantes.

El coronel Juan Castro y el teniente coronel Manuel Cerezo, junto a Salvador Fuentes. / CÓRDOBA

Formación para ser competitivos

Estas ponencias nacen tras constatar que muchos aspirantes no sabían “cómo enfrentarse a las oposiciones”. Por ello, en coordinación con el Ejército de Tierra, “son los propios profesionales los que les explican cómo ser más competitivos”, ha indicado Fuentes, que ha valorado la buena acogida de la iniciativa. También ha remarcado que la BLET —que comenzará a estar operativa a finales de 2028— “no es solo defensa”, sino que tendrá un impacto ligado a la economía auxiliar y a usos “duales”.

Más de un 60% no pasó la prueba

Por su parte, el coronel Juan Castro, de la Oficina de Apoyo a la Base Logística, ha explicado que el plan de acompañamiento se reforzó tras la oferta de empleo de 2022: se convocaron 180 plazas, se presentaron unas 1.500 personas, alrededor de 1.000 llegaron a realizar el examen y se cubrió el 75% de los puestos. Sin embargo, posteriormente comprobaron que “prácticamente el 60% de los admitidos a examen o no se presentaron o suspendieron”. “Pese a que los resultados eran buenos, no podíamos ser complacientes con los jóvenes”, ha señalado, justificando así la apuesta por la difusión y la preparación.

Salvador Fuentes, durante su intervención en las jornadas. / CÓRDOBA

Castro ha recordado que la oferta de 2024 incluye 330 plazas y ha insistido en el objetivo de que no queden vacantes: «Queremos que los jóvenes de Córdoba trabajen en la BLET».

Las jornadas se estructuran en dos bloques. En el primero se detallan los perfiles profesionales que se demandarán —según Castro, vinculados a catorce de las 26 familias profesionales—, con especial presencia de áreas como electrónica, mecánica y marketing. En el segundo, se explica el procedimiento del examen, cómo se desarrolla la oposición y qué pautas deben seguir los aspirantes para prepararse con mayores garantías.