De México a los Trinitarios: la asombrosa historia de una de las imágenes más singulares de la Semana Santa de Córdoba

La Semana Santa de Córdoba 2026 vuelve a poner en el centro de todas las miradas a una de las imágenes más singulares, enigmáticas y queridas de la ciudad: el Santísimo Cristo de Gracia, conocido popularmente como El Esparraguero. Su historia, que cruza océanos y siglos, lo convierte en una de las devociones más curiosas del panorama cofrade cordobés.

Cada tarde del Jueves Santo, la Hermandad del Cristo de Gracia realiza su estación de penitencia hasta la Mezquita-Catedral de Córdoba, partiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio, donde tiene su sede canónica.

Una imagen llegada desde México

El origen del Cristo de Gracia es sorprendente. La talla fue realizada en el siglo XVII en México, concretamente en la entonces Puebla de los Ángeles, por encargo de Andrés Lindo, un cordobés residente allí. En 1618, la imagen cruzó el Atlántico para llegar a Córdoba, a Francisca Fernández de la Cruz, hermana de Andrés. Ella fue quien lo donó al convento trinitario.

Plano cercano del Cristo de Gracia. / Víctor Castro

Pero lo que realmente la hace única es su técnica: está elaborada en cañaheja o pasta de caña de maíz, un procedimiento de origen precolombino. Esta técnica, perfeccionada por los indígenas tarascos en regiones como Michoacán, combinaba fibras vegetales con médula de caña, recubiertas posteriormente con yeso para su policromía.

El resultado es una obra anónima, pero de enorme valor histórico y artístico, que ha llegado hasta nuestros días tras diversas restauraciones a lo largo del siglo XX.

¿Por qué lo llaman El Esparraguero?

Pero las curiosidades en torno al Cristo de Gracia no terminan ahí. Su apodo también llama la atención. El nombre de Esparraguero forma parte del imaginario popular cordobés y tiene un origen humilde.

Antiguamente, en la zona del Campo de la Marrubia -un entorno de huertas cercano a la Puerta de Plasencia- crecían tanto plantas medicinales como esparragueras. Los frailes trinitarios recogían espárragos y los ofrecían al Cristo como gesto de devoción.

Con el tiempo, esta costumbre se extendió entre los fieles. Las familias acudían al convento llevando flores… y también espárragos como ofrenda. Este gesto sencillo acabó dando lugar al sobrenombre con el que hoy se conoce cariñosamente a la imagen.

Una cofradía con identidad propia

Durante su recorrido procesional, la imagen es acompañada por la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia, formación propia que aporta una identidad sonora muy reconocible en la Semana Santa cordobesa.

El Cristo de Gracia, entre la gente. / Víctor Castro

Además, la corporación siempre ha mantenido vivo su vínculo con América no solo por el origen de la imagen, sino también a través de su labor social en misiones trinitarias en Perú.

En la Semana Santa de Córdoba 2026, volverá a recorrer las calles como lo hace desde hace siglos.