Manuel Torralbo, único candidato que se presenta como rector a la Universidad de Córdoba

La Universidad de Córdoba ha confirmado este lunes 23 de marzo que la única candidatura presentada para la próxima elección a rector ha sido la de Manuel Torralbo, que, si no surgen imprevistos, será reelegido para un segundo mandato al frente de la institución universitaria.

El catedrático de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Córdoba (UCO) y actual rector, Manuel Torralbo Rodríguez, se convierte así en el primer y único aspirante en concurrir a este proceso, una vez finalizado el plazo y tras procederse a la proclamación provisional de candidaturas.

La campaña, del 7 al 21 de abril

La proclamación definitiva está prevista para el próximo 6 de abril, mientras que la campaña electoral se desarrollará del 7 al 21 de abril. El proceso culminará con la celebración de las votaciones el 23 de abril, mediante un sistema de voto electrónico. Al tratarse de una única candidatura, no sería necesaria una segunda vuelta y Manuel Torralbo será elegido rector si obtiene más votos válidos a su favor, sin necesidad de superar el 50% del total de papeletas emitidas, conforme a la normativa electoral.

Estas elecciones serán, además, las primeras que la Universidad de Córdoba celebre de forma íntegramente telemática. Para ello, la institución utilizará un sistema de voto electrónico desarrollado por la empresa SequentTech, especializada en procesos de voto verificable. Esta tecnología ya ha sido empleada en elecciones de universidades, colegios profesionales y administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, el de Lugo, así como distintas organizaciones profesionales.

Sistema de voto telemático

El procedimiento permitirá a los miembros de la comunidad universitaria acceder a la votación mediante sus credenciales de la institución. Una vez dentro, el sistema comprobará automáticamente si la persona figura en el censo electoral y si tiene derecho a voto. Tras la autenticación, el usuario podrá acceder a una papeleta electrónica en la que aparecerán las candidaturas proclamadas y la opción de voto en blanco.

Según el sistema previsto, una vez emitido el voto, la identidad del votante quedará separada completamente del contenido del sufragio, con el objetivo de garantizar el anonimato y el secreto del voto. El sufragio se depositará en una urna electrónica cifrada, de manera que no pueda asociarse posteriormente a la persona que lo emitió. Además, el sistema generará un código de verificación individual que permitirá a cada votante comprobar que su voto ha sido registrado correctamente, sin que en ningún caso se revele la opción elegida.