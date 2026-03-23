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Ayuntamiento de Córdoba

Infraestructuras no renunciará al adoquín pero sigue a la espera de flexibilizar la norma y poder poner asfalto impreso en el casco

Ante las críticas del PSOE, el Ayuntamiento reconoce el deterioro de algunas calles adoquinadas, pero la normativa actual obliga a usar este material, encareciendo y ralentizando las obras

Piso de calles adoquinadas en mal estado en la calle Alfonso XIII.

Piso de calles adoquinadas en mal estado en la calle Alfonso XIII. / A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, asegura que el Ayuntamiento de Córdoba no renunciará al adoquín en las calzadas del casco histórico, pero sigue a la espera de que se flexibilice la norma urbanística para poder poner asfalto impreso en vías que soportan mucho tráfico y presentan numerosos baches. Esta delegación ha solicitado una modificación del Plan Especial del Casco Histórico (PECH) que permita sustituir el adoquín tradicional, menos resistente al paso de vehículos, por el asfalto impreso que se ha puesto por ejemplo en la calle Alfaros. El concejal ha explicado que esta solicitud se ha hecho para un número muy limitado de calles como las de Santa María de Gracia (Realejo), Alfonso XIII, Isabel Losa o la intersección de la Cruz del Rastro con el Paseo de la Ribera, ya que la idea del Ayuntamiento es conservar el adoquín, el bolo y el chino cordobés.

Ruiz Madruga ha dado la razón a la oposición que la semana pasada criticó el estado de algunas calles adoquinadas del centro donde Infraestructuras ha reparado los baches con asfalto. El concejal ha dado la razón al PSOE, pero ha recordado que el PECH les obliga a poner adoquines si bien la contratación de esa reparación es mucho más lenta lo que provocaría un problema de tráfico añadido. "No es tanto un problema técnico como de corte de tráfico, porque son calles del centro con mucha movilidad y esos adoquines necesitarían 5 días de fraguado", ha explicado.

Córdoba Obras de reparación de la calle Alfaros

Obras de reparación de la calle Alfaros / AJGONZALEZ / COR

Entiende las críticas del PSOE

"Entiendo y comparto las críticas del PSOE llevamos muchos años haciendo las cosas así, pero tenemos que superar esta etapa", ha indicado a la espera que esa flexibilización de la norma (a la que también la Junta de Andalucía tendría que dar el visto bueno) se apruebe. "Si no es así y se rechaza, tendremos que seguir con el adoquinado", ha resumido para recordar que el corte manual de los adoquines que antes se hacía es muy costoso. Por ejemplo, la reforma de la calle Mayor de Santa Marina ascenderá a 700.000 euros. "Es muy caro, hay que buscar un punto de equilibrio", ha defendido.

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Obras en el casco

Por otro lado, el delegado ha informado de varias obras que han ido este lunes a la junta de gobierno local para su aprobación como el expediente de contratación de la reforma de dos calles en el entorno de Santa Marina que están muy deterioradas: las calles Valencia y Palomares. La obra contará con un presupuesto de 230.308 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Además, se va a reparar la solería de la plaza Matías Prats, ya que en enlosado está en muy mal estado. La obra tiene un presupuesto de 67.210 euros y 2 meses de plazo de ejecución. Por último, se va a reformar la calle Egido, en Fray Albino, con un presupuesto de obra de 69.748 euros.

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