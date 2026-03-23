Agenda
Qué hacer hoy en córdoba, lunes 23 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
CÓRDOBA
Exposición
‘Una mirada a córdoba’
Es la primera exposición individual de Federico Rodríguez Ardila, en la que, a través de una selección de 21 obras, todas en la técnica de la acuarela excepto un óleo, el autor nos invita a redescubrir la luz, los colores y los rincones más emblemáticos de esta bella ciudad, desde la mirada personal y romántica del artista.
CÓRDOBA. Colegio Abogacía Córdoba.
Morería, 5.
De 09.00 a 14.00 y 17.00 a 19.30 horas.
Conferencia
‘Cordobeses en la ruta de la seda’
Robert Lanquar, antiguo funcionario internacional y experto Banco Mundial ofrecerá la conferencia Cordobeses en la ruta de la seda. Presentarán el acto Diego Casas Cazorla, presidente de la Asociación Córdoba solo hay una, y Alfonso Cost Ortiz, escritor y vicepresidente 2º de Córdoba solo hay una..
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Literatura infantil
Sesiones de lectura con ‘La Hora del Cuento’
Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Pilar Nicolás y Rafa Blanes, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. B. Arrabal del Sur y Fuensanta.
Varias.
17.00 horas.
Los lunes de la academia
Debate ‘La Semana Santa cordobesa, realidades y deseos’
Intervendrán José Juan Jiménez Güeto, Manuel Murillo Estévez y Jesús Cabrera Jiménez. Moderará el evento Rosa Luque Reyes.
CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora.
Claudio Marcelo.
19.30 horas.
Muestra
‘Arqueología de la imagen’
En esta muestra, Juanan Soria establece un diálogo entre arqueología e imagen digital mediante pintura, dibujo y vídeo-animación, utilizando la estratigrafía como eje conceptual para vincular las capas de una excavación con la construcción de imágenes en software y la acumulación de información en redes.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.
Ambrosio de Morales, 20.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
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