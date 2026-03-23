Los hoteles de Córdoba pierden un 10,3% de viajeros en el arranque de 2026 tras el accidente de Adamuz y las borrascas

Los hoteles de Córdoba han sentido el impacto de no disponer de conexión directa por tren de alta velocidad con Madrid tras el accidente de Adamuz, así como de las sucesivas borrascas que se dejaron sentir a finales de enero y durante el mes de febrero en prácticamente toda Andalucía. Según se desprende de la Encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este lunes, entre enero y febrero de 2026 se registra una caída clara de la demanda total frente a los mismos meses de 2025, tanto en viajeros como en pernoctaciones.

Durante los meses de enero y febrero, el número total de viajeros descendió un 10,3%, mientras que las pernoctaciones se redujeron un 10,8% en comparación con 2025. Por meses, enero cerró con 71.000 viajeros y 121.658 pernoctaciones, lo que representa descensos del 9,1% y del 7,9%, respectivamente. En febrero, la caída fue aún más acusada, con 71.950 viajeros (-11,6%) y 118.431 pernoctaciones (-13,6%). En conjunto, la estancia media se mantuvo prácticamente estable, situándose en 1,65 noches en febrero.

La bajada viene, sobre todo, del mercado nacional, mientras que el mercado extranjero se mantiene o incluso crece ligeramente. Entre enero y febrero, los viajeros residentes en España disminuyeron un 17,1% y sus pernoctaciones un 18,7%. Frente a ello, el mercado internacional mostró una evolución positiva, con un aumento del 3,6% en viajeros y del 5,7% en pernoctaciones.

Madrid baja y Andalucía se mantiene

La demanda nacional de Córdoba está muy concentrada en Andalucía y Madrid, siendo este último el segundo gran mercado, aunque pierde peso en febrero, coincidiendo con la situación de los trenes de alta velocidad, que volvieron a circular por Adamuz el 17 de febrero de 2026, tras un mes de interrupción. Los viajeros de Cataluña y Valencia también descendieron. Con todo ello, la foto de febrero sugiere una demanda más apoyada en el mercado de cercanía, especialmente Andalucía, que en ese mes llegó a concentrar cerca de la mitad de los viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros de Córdoba, con un 49,86% del total, y también lideró las pernoctaciones, con un 45,35%.

Turistas hacen cola para entrar en la Mezquita-Catedral de Córdoba / A. J. González

El sector hotelero de Córdoba, sin embargo, ha reforzado su capacidad operativa de empleo, a pesar del descenso de los niveles de ocupación respecto al mismo periodo del año anterior. En enero la provincia registró 159 establecimientos hoteleros abiertos, frente a los 170 del mismo mes de 2025. Pese a ello, la capacidad fue ligeramente superior, con 5.593 habitaciones y 11.258 plazas estimadas. Sin embargo, la ocupación descendió. La ocupación por plazas pasó del 37,66% al 34,67%, la ocupación por habitaciones bajó del 42,92% al 40,70%, y la ocupación en fin de semana cayó del 49,07% al 42,35%. En paralelo, el personal empleado aumentó de 1.236 a 1.347 personas, lo que supone un incremento del 9%.

Ya en febrero la ocupación por plazas bajó del 43,24% al 36,18%, la ocupación por habitaciones pasó del 51,39% al 43,76%, y la ocupación durante el fin de semana descendió del 58,18% al 45,74%. Al mismo tiempo, el empleo hotelero aumentó de 1.259 a 1.409 trabajadores, lo que representa una subida del 11,9%.

Toda esta situación, sumada a la incertidumbre generada por la guerra de Irán, ha llevado a un incremento de la tarifa media diaria hotelera. Los datos reflejan subidas tanto en enero como en febrero respecto al mismo periodo de 2025. En enero de 2026, la tarifa media diaria se situó en 70,42 euros, frente a los 63,87 euros registrados en enero de 2025, lo que supone un aumento interanual del 10,25%, mientras en febrero la tarifa media diaria alcanzó los 72,08 euros, por encima de los 67,28 euros contabilizados en febrero del año anterior. En este caso, el incremento interanual fue del 7,13%. Además, entre enero y febrero de este mismo año la tarifa se encareció 1,66 euros.