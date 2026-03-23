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El grupo Hacemos Córdoba critica la "opacidad" en la tramitación de las normas urbanísticas del PGOU

Hacemos Córdoba denuncia la "opacidad" en la tramitación de las normas urbanísticas, solicitando ampliar el plazo de información pública a 60 días y recabar un informe del Consejo del Movimiento Ciudadano

Sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba.

Sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha solicitado ampliar a 60 días el periodo de información pública y recabar un informe del Consejo del Movimiento Ciudadano sobre la innovación de las normas urbanísticas que el equipo de gobierno llevará mañana a la Gerencia Municipal de Urbanismo. La coalición considera que se trata de un documento de “gran calado que requiere más tiempo, participación y garantías”.

Desde Hacemos Córdoba critican la “opacidad” con la que se está tramitando esta propuesta, así como “las prisas constantes del equipo de gobierno, que vuelve a actuar sin contar con la opinión de la ciudadanía ni de los agentes sociales y económicos de la ciudad”.

"Imposible" hacer un análisis "serio"

La iniciativa que se presenta supone, en la práctica, una actualización amplia de las normas urbanísticas del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), recuerda el grupo, que añade que el documento comparativo entre la normativa actual y la propuesta modificada tiene una extensión de 531 páginas, lo que, según la coalición, “hace imposible un análisis serio en el escaso plazo planteado”.

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El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, durante un pleno del Ayuntamiento. / MANUEL MURILLO

Ante el hecho de que se planteen eliminar 207 artículos relacionándolo con que hay cosas ya obsoletas o regulan otras normas de mayor rango, la coalición dice no se indican los artículos concretos de esas leyes. “Esto genera una clara inseguridad jurídica tanto para las empresas de Córdoba como para cualquier vecino o vecina que tenga que hacer un trámite urbanístico”, señalan desde el grupo municipal, advirtiendo de que "esta falta de concreción puede dar lugar a interpretaciones diferentes y problemas en su aplicación”.

Periodo mínimo de exposición pública

Además, denuncian que el periodo de información pública previsto sea de solo 20 días, el mínimo legal, lo que “limita la posibilidad de que la ciudadanía pueda conocer y opinar sobre un documento tan importante”. En este sentido, Hacemos Córdoba también critica que no se haya previsto la participación del Consejo del Movimiento Ciudadano, órgano recogido en el Reglamento de Participación Ciudadana y que tiene entre sus funciones debatir este tipo de planes y emitir informes. “Se vuelve a repetir el mismo patrón: decisiones importantes que se hacen deprisa, sin transparencia y sin escuchar a la gente”, apuntan desde la coalición.

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Por todo ello, Hacemos Córdoba solicita la retirada del documento para su revisión, la ampliación del plazo de exposición pública a 60 días y la solicitud de un informe al Consejo del Movimiento Ciudadano, con el objetivo de garantizar “un proceso más claro, participativo y seguro para el conjunto de la ciudad”.

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