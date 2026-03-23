Grietas y piezas rotas: el Ayuntamiento de Córdoba actuará en la solería de la plaza Matías Prats Cañete

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes la contratación de una obra para la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete, en el Zoco, en la que prácticamente no se actúa desde entonces. La obra, cuya tramitación administrativa se inicia ahora, contará con un importe 67.210,02 euros.

La plaza se encuentra limitada al norte con la avenida de Manolete, al sur con la calle Manuel Cano El Pireo, al este con la calle Manuel Fuentes Bocanegra y al oeste con la calle José Dámaso Pepete. Las solerías, formadas por materiales de granito, mármol y azulejo cerámico, presentan desperfectos como grietas, piezas rotas, etc. lo que afecta a la accesibilidad del entorno.

Los desperfectos se encuentran en todas las configuraciones de solerías de la plaza, así como en la zona de las dos fuentes ornamentales existentes, de forma rectangular y otra al sur de forma circular. Las solerías son tanto de mármol blanco como de granito rosa y gris, además de azulejo porcelánico azul.

Sustitución de lo defectuoso

La solución propuesta consiste en la retirada controlada de las piezas defectuosas mediante medios manuales, incluyendo la eliminación completa de la capa de mortero de agarre o de hormigón existente hasta una profundidad de 50 cm. Posteriormente, se procederá a la reposición o recolocación, en su caso, de losas de cualquier material y dimensión que se encuentren deterioradas o no se encuentren totalmente asentadas por pérdida de agarre con el paquete de firme. Para ello se retirarán las losas y la capa de arena inferior, recolocándolas o renovándolas. Las losas se colocarán alineadas, longitudinal y transversalmente, con las existentes que no hayan experimentado movimiento alguno y sobre las que no sea preciso actuar, respetando en todo lugar el dibujo existente configurado con los diferentes tipos de losas existentes.

Matías Prats retira el mantón que ocultaba el rótulo de la plaza en 1996. / ARCHIVO MUNICIPAL

Historia de la plaza

Esta popular plaza dedicada al periodista villarense fue inaugurada el 6 de mayo de 1995. Fue el propio Matías Prats quien inauguró este espacio en presencia del entonces alcalde, Manuel Pérez, ofreciendo por la tarde el pregón del Mayo Festivo en el Alcázar de los Reyes Cristianos. La estatua que también le recuerda en este marco fue colocada posteriormente en 1997.