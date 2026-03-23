Uso de fondos de contingencia, impulso de las carreteras y promoción: Córdoba intenta paliar la falta de AVE con Málaga

Representantes del sector turístico de Córdoba se han reunido en la tarde noche de este lunes, a instancias de la Confederación de Empresarios (CECO), con representantes del Ayuntamiento de la ciudad, de la Diputación y la Junta de Andalucía. El objetivo, intentar poner soluciones a la falta de conexión directa mediante AVE entre Córdoba y Málaga y entre Madrid y Málaga en el inicio de la temporada alta turística y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.

Entre las medidas planteadas en el encuentro y comentadas justo antes por los representantes de las administraciones, destacan una fuerte apuesta por la promoción de Córdoba cuando se recupere la normalidad, la posibilidad de usar fondos de contingencia para el sector o reforzar el transporte de carretera para evitar la fuga de visitantes.

Como ha señalado el presidente de CECO, Antonio Díaz, el sector turístico "está en momentos complicados", de ahí que la Confederación haya reunido a representantes de todos los estamentos de esta actividad económica para poder salvar los muebles. Díaz ha asegurado que el impacto que se espera por no tener esta conexión ferroviaria "será importante" y ha añadido que tanto hotelería como hostelería ya están "notando cancelaciones".

Reunión en CECO entre administraciones y agentes turísticos. / Manuel Murillo

Díaz: "El tema reputacional hay que salvarlo"

Para el presidente de CECO, será clave el ejecutar una labor de promoción en origen y en destino de la provincia de Córdoba. Es importante, ha dicho Díaz, recuperar el nombre que se haya podido perder durante unos meses, en los que Córdoba y parte de Andalucía han estado prácticamente aisladas del resto del país vía tren. "El tema reputacional hay que salvarlo", ha urgido el también presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba.

Bellido: "Sabíamos que iba a venir un tiempo difícil"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido que "sabíamos que iba a venir un tiempo difícil", sobre todo a raíz del trágico accidente de Adamuz. Sin embargo, el parón ferroviario por esta tragedia no ha coincidido con una temporada alta turística en Córdoba, que sí que comienza ahora. "Estamos hablando de la Semana Santa, que es una de las épocas más fuertes, y tenemos mayo a la vuelta de la esquina. Esto es el equivalente a nuestro agosto en términos de zonas de playa", ha incidido Bellido.

El alcalde, que ha adelantado que las previsiones de la Junta hablan de una caída de las reservas para Semana Santa de en torno a un 13% con respecto al año pasado, ha puesto sobre la mesa la principal medida que plantea el Ayuntamiento: poder utilizar los fondos de contingencia para atender "no la emergencia, sino la situación económica" que deriva de la misma. El escenario actual, ha incidido Bellido, "también es inesperado" y ha recordado que el propio Gobierno central, durante la dana de Valencia ya se autohabilitó para algo similar.

Adolfo Molina, José María Bellido y Narci Ruiz, en la sede de CECO. / Manuel Murillo

El regidor cordobés ha hablado también de esa promoción reclamada por CECO, entendiendo que serán necesarias campañas turísticas para "recuperar la confianza en el destino" y la confianza también en el tren.

Fuentes: con el aeropuerto "estamos como estamos"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha explicado cómo afecta no tener conexión directa con Málaga a través del tren ni que Málaga la tenga con Madrid. Fuentes ha detallado que la conexión ferroviaria Málaga-Córdoba permite a la provincia cordobesa captar mucho turista internacional que entra por el aeropuerto malagueño y que de la semana que pasa allí, a lo mejor, elige pernoctar un par de días en Córdoba. Es más, el presidente de la institución provincial ha dicho directamente que "Córdoba tiene infinitamente más atractivo patrimonial y cultural que Málaga, entonces el turista que viene a echar nueve o diez días de sol y playa también quiere alternativas, experiencias o semanas santas distintas. Y nosotros estamos a 40 minutos en lanzadera".

Fuentes ha señado que también se pierde parte del turista que a lo mejor entraría por la conexión con Madrid y que podría en Córdoba, aunque aquí sí hay que tener claro que la conexión Madrid-Córdoba vía alta velocidad está disponible. Por todo ello, la propuesta de más calado manifestada por Fuentes ha sido la de reforzar el transporte por carretera y utilizar así la infraestructura viaria por la que se pierde vía tren ya que con el aeropuerto, ha apostillado, "estamos como estamos".

Molina: "Tenemos que unirnos todas las administraciones"

Por último, el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones, asegurando que "tenemos que unirnos" porque es "un problema importante para un sector clave para la provincia de Córdoba", como es el del turismo. Molina ha interpelado directamente al Gobierno central, asegurando que "tenemos que estar coordinados" y "poner a Córdoba por delante".

En la reunión, celebrada en la sede de CECO, han estado presentes, por parte del sector turístico, Elena Rizos, presidenta de Aehcor; Francisco Gordejo, presidente de la AOC; Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes; Wallada de la Mata, presienta de APIT; Matilde de la Hoz, presidenta de Avacro; Juan José García, presidente de Emcotur; Jesús Guerrero, presidente de Hostecor; Juan Salado, CEO del Palacio de Congresos, y representante del Cabildo Catedral.