Tribunales
La Fiscalía pide cárcel para tres agricultores por lesionar a siete policías en una manifestación de 2024
Los hechos ocurrieron, presuntamente, en el paseo de La Ribera cuando los agentes intentaban impedir que la protesta llegase a la Subdelegación del Gobierno
La Fiscalía de Córdoba ha solicitado penas de prisión y multas para tres agricultores por, supuestamente, lesionar a siete agentes de la Policía Nacional durante unos disturbios acontecidos en el Paseo de la Ribera, en una manifestación celebrada por el sector agrario en febrero de 2024.
La protesta se enmarcó en las diversas movilizaciones desarrolladas por los profesionales del campo a principios de ese año ante la carga normativa, impositiva y burocrática que sufre su actividad, según indicaron en aquel momento. En uno de estos actos, el 20 de febrero de 2024, tuvo lugar un enfrentamiento entre agricultores y policías a la altura de Ronda los Mártires. No obstante, en jornadas anteriores también se registraron momentos de tensión y se impusieron, en total, un centenar de multas por esos actos.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía relata que la protesta se desarrollaba en el recinto ferial de El Arenal y en la avenida de El Arcángel. Varias patrullas de la Policía Nacional se desplegaron en la zona "a fin de velar por la seguridad y para evitar que la manifestación llegase a la Subdelegación del Gobierno, al no estar autorizada por dicho tramo".
Los agentes perjudicados formaron un cordón policial "para que los manifestantes, que se apearon de los tractores, no traspasaran la barrera, si bien varios manifestantes, entre ellos, los acusados (...) agredieron a los agentes". Un policía fue golpeado en la espalda y recibió "un manotazo en la mano para arrebatarle la defensa reglamentaria, además de lanzarle una patada", describe.
A otro agente "le propinaron un fuerte empujón" y le pincharon, "con un objeto no concretado", en la parte trasera del muslo derecho. También le lanzaron patadas y puñetazos, "le quitaron el casco de seguridad (...) y le despegaron el velcro del chaleco antibalas", afirma.
Asimismo, según el relato del Ministerio Público, otro agente resultó herido después de acudir en apoyo de su compañero, porque "los acusados se abalanzaron hacia él". También sufrieron heridas otros cuatro policías durante el altercado. "Finalmente, en las inmediaciones de la puerta de la Subdelegación del Gobierno, procedieron a la detención de los acusados", señala.
Esta acusación sostiene que los hechos constituyen un delito de atentado, por el que solicita un año y tres meses de prisión; seis delitos leves de lesiones, por los que reclama que se impongan multas de 600 euros, y un delito de lesiones, por el que pide un año y cinco meses de prisión.
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