Finaliza la espera: arranca la reforma de la Pérgola para la Delegación de Turismo en Córdoba

Después de muchos intentos infructuosos y varios anuncios fallidos del inicio de las obras, el Ayuntamiento de Córdoba ha dado comienzo este lunes la esperada reforma de la Pérgola de los jardines del Duque de Rivas (entre el Paseo de La Victoria y la avenida de República Argentina) para su conversión en sede de la Delegación de Turismo. La actuación la lleva a cabo Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios, que contará con tres meses para ejecutar la obra. La reforma se licitó por un importe de 547.960,19 euros y se adjudicó finalmente por 480.560,54 euros.

La compleja rescisión del contrato de la concesión administrativa de la Pérgola a una empresa privada que expiró el 31 de diciembre de 2019 y la consecución de varios procesos judiciales por este motivo dio lugar a un largo proceso judicial que ha llevado al abandono del inmueble durante todo este tiempo. El Ayuntamiento de Córdoba retomó en 2022 sus planes para este edificio, aunque el proceso de contratación también se ha demorado todo este tiempo. Asimismo, ambos ediles han asegurado que con la puesta en valor del inmueble, se pondrá en valor todo su entorno en los jardines Duque de Rivas.

Marián Aguilar y Miguel Ruiz Madruga, en la Pérgola, este lunes. / Manuel Murillo

"Vamos a hacer una reforma prácticamente integral", ha resumido el responsable de Infraestructuras para explicar que se va a trabajar sobre la parte de la cubierta, que tiene un nivel de deterioro alto y con filtraciones; se va a renovar la instalación de aire acondicionado, adaptándola también a la normativa; se dotará de la instalación contra incendios y se va a reformar toda la instalación eléctrica e incluir telefonía y datos.

Obra en la Pérgola

La obra de la Pérgola tiene como finalidad la renovación y puesta en funcionamiento de la totalidad del edificio, actualmente en desuso y abandonado, la puesta en marcha de un punto de información turística y la apertura de una sala polivalente. Los delegados de Turismo e Infraestructuras, Marián Aguilar y Miguel Ruiz Madruga, han valorado este lunes que por fin dé comienzo la actuación en la Pérgola. Además, han recordado que se trata de un edificio de los años 30, de gran valor patrimonial y estilo neoclásico, que fue construido por el arquitecto Carlos Sainz de Santa María.

Lonas de la empresa que va a hacer la rehabilitación de la Pérgola. / Manuel Murillo / COR

Rey Heredia

La mudanza de la Delegación de Turismo a este enclave está prevista para finales del 2026, porque según ha explicado la delegada Marián Aguilar antes habrá que amueblar y acondicionar la Pérgola. Sobre lo que el Ayuntamiento no ha tomado aún ninguna decisión es sobre la actual sede de Turismo, en la calle Rey Heredia 22. Los trabajadores municipales de esta delegación y del Imtur han denunciado desde hace años las malas condiciones de trabajo que tienen en esa sede, y se barajó en su momento cederla a asociaciones vinculadas con la hostelería para crear un centro de interpretación de la Gastronomía de Córdoba.