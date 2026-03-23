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Familias cordobesas damnificadas por las inundaciones reciben tarjetas con 750 euros para cubrir necesidades básicas de forma inmediata

Acción contra el Hambre y el Ayuntamiento de Córdoba facilitan tarjetas de ayuda solidaria a 31 familias, agilizando el acceso a recursos esenciales tras las inundaciones sufridas

Las calles la Tórtola y la Perdiz con varios centímetros de lodo mientras los vecinos retiran sus enseres

Las calles la Tórtola y la Perdiz con varios centímetros de lodo mientras los vecinos retiran sus enseres / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, junto a Acción contra el Hambre, han hecho este lunes entrega de 31 tarjetas multiservicio a 31 familias afectadas por las pasadas inundaciones, con el objetivo de apoyar su recuperación y cubrir las necesidades básicas de forma inmediata. Cada una de las tarjetas cuenta con un importe de 750 euros y pueden ser usadas de forma libre y sin restricciones, lo que permite a cada familia destinarlas a aquello que más necesita en función de su situación.

Ademas, pueden utilizarse tanto en comercios de proximidad como en grandes superficies y también en compras realizadas de forma online, para facilitar un acceso flexible y adaptado a cada realidad. El Colegio de Trabajo Social ha colaborado en la identificación de las familias beneficiarias y en el acompañamiento durante el proceso, contribuyendo a que la ayuda llegue de forma ágil y eficaz a quienes lo necesitan.

Reparto "ágil"

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha afirmado que “estas ayudas, en forma de tarjetas solidarias, nos han permitido dar una respuesta inmediata a las familias afectadas, ofreciéndoles un apoyo directo que se adapta a sus necesidades concretas”. Contador ha añadido que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para acompañar a las personas damnificadas con todos los recursos disponibles”.

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Por su parte, la delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía y Extremadura, María Isabel Soto, ha explicado que "el reparto ha sido muy rápido y ágil gracias al trabajo previo y a la coordinación con el Ayuntamiento. Nuestras Tarjetas de Ayuda Solidaria son una herramienta innovadora, rápida y flexible que nos permite llegar a las familias cuando más lo necesitan”.

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