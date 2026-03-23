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El estadio de El Arcángel ya cuenta con nuevos accesos y El Arenal gana sombra con casi 200 árboles más

Además de los senderos, la GMU ha plantado árboles en El Arenal, concretamente en las calles El Potro y Guadalquivir, con el objetivo de mejorar las zonas de sombra y el entorno del recinto

Rafael Ruiz (de la GMU), Bellido y Torrico, este lunes, en el entorno del estadio El Arcángel.

Rafael Ruiz (de la GMU), Bellido y Torrico, este lunes, en el entorno del estadio El Arcángel. / Manuel Murillo

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha culminado ya la obra de nuevos accesos al estadio de El Arcángel, unos trabajos que han incluido la plantación de cerca de 200 árboles en varias partes del recinto de El Arenal. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, han visitado este lunes el entorno del estadio para informar de esta obra, que ha costado unos 162.000 euros.

Con respecto a los senderos, son siete en total, de tres metros de ancho y ejecutados con hormigón ranurado para evitar deslizamientos. En concreto, el entorno de El Arcángel ya cuenta con 1.200 metros lineales de caminos sobre el albero que ocupan una superficie de 3.600 metros cuadrados.

Evitar el barrizal en el acceso al estadio en días de lluvias

Esta obra era una demanda, principalmente, de aquellos que acuden a ver jugar al Córdoba CF en El Arcángel. Los días de lluvia, los alrededores del estadio se convertían en un auténtico barrizal que complicaba mucho los desplazamientos. Como ha dicho el alcalde, es "una actuación modesta, pero importante", que va a permitir mejorar el acceso y salida del equipamiento deportivo "evitando tener que pisar tierra o barro". Con lo cual, ha añadido Bellido, "es una mejora sencilla, barata y rápida, pero efectiva".

Córdoba. Recinto ferial El Arenal. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de la GMU y delegado de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Torrico; informa sobre la finalización de las obras de pavimentación de accesos al estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y la plantación de arbolado en el recinto ferial

El alcalde atiende a los medios de comunicación en El Arenal. / MANUEL MURILLO

Plantación de árboles

El mismo contrato que ha servido para ejecutar estos siete senderos de hormigón también ha supuesto la plantación de 184 árboles nuevos en el recinto ferial de El Arenal, todos ellos con riego por goteo. Los árboles ya están brotando, aunque habrá que esperar para verlos en su magnitud. Además, no se descarta que entre un 5% y 10% de los mismos se pierdan (algo habitual en estas labores), por lo que prevé replantarlos si eso ocurre.

Esos árboles se han plantado en las calles de El Potro (en el lateral donde no los había) y Guadalquivir (donde también había allá, pero se han plantado nuevas especies). Además, otros tanto se han colocado no en la parte de las casetas, sino de las atracciones, concretamente en una zona donde hay un parque infantil (más o menos a la altura de donde estaba la tienda del Córdoba CF) y donde hay una fuente (ya casi al final del recinto). Jacarandas y koelreuteria son las dos especies que se han plantado y es que ambas, además de aportar sombra, también tienen el componente estético cuando florecen.

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Nuevos árboles plantados en la calle de El Potro de El Arenal. / Manuel Murillo

Toldos en El Arenal

Tanto el alcalde como Torrico han valorado que, además de esta actuación, que mejorará las zonas de sombra en El Arenal, también se ejecutará, para esta misma Feria de 2026, el entoldado de varias zonas del recinto. En concreto, se colocarán los toldos (que luego se quitarán) en la calle Guadalquivir y en la calle de Enmedio.

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