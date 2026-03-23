Respuesta al alcalde
La Diócesis de Córdoba dispuesta a abrir un diálogo sobre el futuro de la antigua iglesia de Campo Madre de Dios
Tras el incendio del templo, Bellido busca revertir la cesión del inmueble para que la institución eclesiástica recupere su propiedad
La Diócesis de Córdoba se ha mostrado dispuesto a abrir un diálogo con el Ayuntamiento sobre el futuro uso de la antigua iglesia de Campo Madre de Dios, que el pasado sábado sufrió un incendio.
La respuesta de la institución eclesiástica llega después de que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunciara este lunes su intención de sentarse con la Diócesis para revertir la cesión del inmueble y que “vuelva a su propietario”.
En declaraciones a Diario CÓRDOBA, la Diócesis indica que asume ese diálogo “de acuerdo con la defensa del patrimonio histórico y religioso” de la Diócesis y con el objetivo de “velar por el respeto a los acuerdos institucionales”. Además, reitera su “voluntad de colaboración con las administraciones públicas”.
El alcalde ha sostenido este lunes que “no tiene mucho sentido” que el edificio continúe en manos municipales si el Ayuntamiento “no le da ningún uso”. También señaló que el incendio del pasado sábado “nos hace reflexionar” sobre la necesidad de acelerar el proceso, aunque insistió en que el fuego no ha afectado a la estructura del templo y que el inmueble “no corre ningún riesgo” en ese sentido.
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