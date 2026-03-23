Diego Medina, David Moscoso y Juan de Dios Benítez ingresan en la Academia de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Córdoba refuerza su presencia en la élite del conocimiento deportivo en España. Los profesores de la Universidad de Córdoba Diego Medina Morales, David Moscoso Sánchez y Juan de Dios Benítez Sillero han tomado posesión como académicos numerarios de la Academia de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, una institución de reciente creación llamada a convertirse en referente científico y asesor en este ámbito.

El acto de ingreso se celebró el pasado sábado 21 de marzo en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), máximo organismo público del deporte español. Junto a los tres docentes de la UCO, también forma parte de esta academia el profesor jubilado de la universidad cordobesa Manuel Guillén del Castillo, que además preside la entidad. A ellos se suman otros dos científicos cordobeses vinculados a otras instituciones académicas: Antonio Escribano Zafra y Francisco Amaro Gahete.

Según señala la UCO en una nota de prensa, la incorporación de estos nombres "sitúa a Córdoba en una posición destacada dentro de una academia que nace con el propósito de promover, impulsar y difundir el conocimiento científico relacionado con la actividad física y el deporte en España".

Una academia para impulsar la excelencia científica en el deporte

La Academia de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se suma a otras corporaciones científicas ya consolidadas en campos como las letras, las artes, la medicina o la ingeniería. Su creación responde a la necesidad de dotar al ámbito deportivo de un espacio propio para fomentar la excelencia académica, el rigor metodológico y la calidad científica.

Entre sus objetivos figura también el asesoramiento al Gobierno de España, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos cuando el interés público lo requiera, lo que otorga a esta nueva institución una dimensión no solo investigadora, sino también de apoyo técnico a las políticas públicas vinculadas al deporte y a la salud.

Tres perfiles de la UCO con trayectoria en Derecho, Sociología y Ciencias del Deporte

El profesor Diego Medina Morales ingresa en la especialidad de Derecho. Es catedrático en el área de Filosofía del Derecho y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Filosofía del Deporte. Entre 2005 y 2014 fue docente en la Universidad Kore di Enna, en Sicilia, donde impartió, entre otras materias, Derecho internacional del Deporte. Además, ha dirigido diversos proyectos europeos Erasmus+ relacionados con valores deportivos, prevención de la violencia y promoción de hábitos saludables entre jóvenes. Su trayectoria incluye también experiencia en la gestión deportiva, ya que formó parte de la directiva y del consejo de administración del Córdoba CF y fue vicepresidente de su fundación.

Por su parte, David Moscoso Sánchez se incorpora en la especialidad de Sociología. Catedrático en el Área de Sociología y experto en Sociología del Deporte, ha presidido el Comité de Sociología del Deporte de la Federación Española de Sociología y ha sido secretario de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte. También participó como ponente en la actual Ley del Deporte de Andalucía y compareció en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la Ley del Deporte en España y del Estatuto del Deportista, además de intervenir en la normativa deportiva del Principado de Asturias.

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El tercer nuevo académico numerario de la UCO es Juan de Dios Benítez Sillero, en la especialidad de Ciencias del Deporte. Profesor titular en el área de Expresión Corporal, es licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, graduado en Psicología y maestro en Educación Física. Actualmente, dirige el Máster de Innovación en Educación Física y Deporte y ha participado en distintos proyectos orientados a la prevención del acoso escolar en esta materia. También fue coordinador de la red de investigación Bullying y Deporte, financiada por el Consejo Superior de Deportes.