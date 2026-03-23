Los juzgados de Córdoba ingresaron 1.168 demandas de divorcio durante 2025 y este dato arroja una media de tres asuntos diarios, pese al descenso importante anotado en el último año. Este litigio, que es la fórmula más elegida para las disoluciones matrimoniales de la provincia, se ha reducido un 20% anual, según recoge la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Detrás de esas cifras se halla, en buena medida, la Ley de Eficiencia en el servicio público de la Justicia, que entró en vigor en el mes de abril pasado y obliga a acudir a un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) cuando no existe acuerdo entre las partes, de forma previa al juicio. El cambio estaría retrasando algunos meses la presentación de demandas, con el impacto consecuente en la estadística.

Fuerte caída en los procesos sin acuerdo

En cualquier caso, cabe destacar que la cifra de demandas de divorcio contabilizada el año pasado es la más baja del último lustro. Los procesos consensuados, que fueron 722, descendieron un 10% anual, pero los no consensuados, que fueron 446, se redujeron un 33% en comparación con 2024.

Córdoba registró tres divorcios diarios durante 2025, el dato más bajo del último lustro. / CÓRDOBA

Junto a los divorcios, la información difundida este lunes por el CGPJ alude a las nulidades matrimoniales, un tipo de disolución que anotó un único caso en 2025 y ninguno el año anterior. Por otra parte, los juzgados recibieron 53 demandas de separación, un 33% menos anual.

De ellas, 37 fueron consensuadas por las partes, lo que supuso una bajada del 26% interanual. También se presentaron 16 separaciones no consensuadas, un 45% menos que hace un año.

Bajo estas tres fórmulas, los juzgados han ingresado 1.222 demandas de disolución matrimonial durante el último ejercicio en Córdoba. Se trata del dato más bajo desde 2021, cuando anotaron 1.527. En 2022 se produjeron 1.617; un año más tarde, 1.448, y en 2024 llegaron a la Justicia 1.544 rupturas de pareja.

Un padre acompaña a su hijo en un tiovivo. / DAVID CASTRO

La falta de consenso, más frecuente en asuntos de custodia

La falta de acuerdo es mucho más significativa en los asuntos relacionados con la guardia y custodia de los hijos. Según la estadística del Poder Judicial, los juzgados cordobeses ingresaron 731 demandas relacionadas con estas cuestiones y en el 51% de los casos no había acuerdo entre los progenitores. En la misma línea, de las 674 modificaciones de medidas vistas por los jueces en Córdoba, el 71% no tuvo consenso entre las partes.