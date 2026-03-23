Córdoba pierde más de 1,29 millones de euros en ingresos hoteleros por la caída del turismo en enero y febrero

La caída del turismo hotelero en Córdoba durante los meses de enero y febrero ha tenido un impacto directo en la cuenta de resultados del sector. Según el primer avance del barómetro turístico de invierno del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (CAPT-UCO), el descenso de las pernoctaciones en ese periodo ha provocado una pérdida potencial de ingresos por alojamiento superior a 1,29 millones de euros en los establecimientos hoteleros de la capital con la concatenación de tres factores adversos: la climatología desfavorable, la crisis ferroviaria derivada del accidente de Adamuz y el encarecimiento general de costes por la inflación.

El informe sitúa en 467.909 euros la pérdida potencial de ingresos por habitaciones en enero y en unos 830.000 euros la correspondiente a febrero, sin incluir en ese cálculo otros servicios complementarios como restauración, eventos, lavandería, spa o alimentación y bebidas. En total, el impacto económico supera los 1,29 millones de euros en apenas dos meses, que han generado "el peor registro de los últimos 15 años" en cuanto a viajeros y pernoctaciones si exceptuamos los años 2021 y 2022 de afectación de la pandemia del Covid-19, y el año 2015.

El barómetro subraya que Córdoba ciudad se vio más afectada que la provincia, al depender en mayor medida de la llegada de visitantes por ferrocarril. En este sentido, el informe sostiene que las incidencias en la alta velocidad tras el accidente de Adamuz, unidas a las lluvias persistentes y al encarecimiento del consumo, acabaron erosionando la demanda turística precisamente en dos meses ya condicionados por la temporada baja.

Empeoramiento de la percepción del destino Córdoba

A ello se suma, según el CAPT-UCO, un empeoramiento coyuntural de la imagen del destino, detectado a través de los índices de satisfacción obtenidos a partir de opiniones en redes sociales. El informe aprecia un deterioro en la percepción de seguridad, del producto turístico y de la valoración global del destino Córdoba, factores que también habrían influido en la pérdida de atractivo durante el invierno.

En conjunto, el barómetro dibuja un arranque de año especialmente delicado para el sector hotelero cordobés: menos viajeros, menos pernoctaciones, menor rentabilidad por habitación y más de 1,29 millones de euros de ingresos potenciales perdidos en apenas dos meses. A ello se añade, aunque con menor incidencia, el deterioro de la conexión ferroviaria con Málaga tras el derrumbe de un talud en Álora el 4 de febrero. El episodio introduce un nuevo elemento de incertidumbre para Córdoba, que mantiene con Málaga una relación creciente de complementariedad turística y recibe desde esa ciudad una parte relevante de visitantes y excursionistas, sobre todo a través de su aeropuerto.