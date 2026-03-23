La IA predice qué hermandad de Córdoba podría quedarse sin salir por la lluvia esta Semana Santa

Nuevo giro meteorológico para esta Semana Santa en Córdoba. Si hace las primeras previsiones para los días grandes de las cofradías apuntaban a la posibilidad de chubascos el Lunes Santo, para luego trasladar el riesgo de precipitaciones al Jueves y Viernes Santo; ahora las previsiones alejan el fantasma de la lluvia y garantizan que las hermandades podrán realizar sus estaciones de penitencia en un ambiente de calma y estabilidad meteorológica.

A la espera del avance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que da una previsión a siete días, los días que precedan a la Semana Santa estarán marcados por la tranquilidad atmosférica, con un posible giro de cara al Domingo de Ramos, cuando se cifra en un 30 por ciento la probabilidad de lluvia, aunque sin riesgo significativo.

Nazarenos de La Estrella se protegen de la lluvia en 2024. / Pablo Cabrera

El resto de portales meteorológicos alejan de momento la previsión de lluvia en los días siguientes al día de la Borriquita, aunque todos coinciden en afirmar que en primavera, y más en la semana del 29 de marzo al 5 de abril, o lo que es lo mismo del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, el tiempo suele ser cambiante y ninguna previsión garantiza al 100 por ciento la estabilidad.

Estadística de lluvia en Semana Santa

Si se atiende a los datos estadísticos de referencia para esta época del año, fijados por la Aemet, la estación referencia de Córdoba Aeropuerto dibuja el contexto para esta época del año. Así, el mes de marzo registra de media 4,9 días con lluvia apreciable y unos 49 litros por metro cuadrado, mientras que abril sube a 6,7 días de lluvia y 55 litros. A esto se suma que la Semana Santa cae en pleno cambio de estación, cuando la atmósfera es más variable y la lluvia aparece a menudo en episodios concentrados.

Traducido a probabilidad, esa climatología sugiere que en una semana como la de este año es muy probable que haya, al menos, una jornada con lluvia: el riesgo se sitúa en torno a ocho de cada diez. La estimación estadística apunta, además, a un escenario más frecuente de 1 a 2 días con precipitaciones medibles, frente a una sucesión continua de días de agua.

Jornada de lluvia durante la Semana Santa de Córdoba. / MANUEL MURILLO

¿Qué salidas peligran en Semana Santa?

Partiendo de estos datos estadísticos, las previsiones y el horario de las procesiones de la Semana Santa de Córdoba, la inteligencia artificial (IA) ha hecho una predicción de qué hermandades podrían ver peligrar su salida en los días venideros de Semana Santa a causa de la lluvia y otras inclemencias del tiempo.

Según ChatGPT, la hermandad que podría verse más afectada por la lluvia, en caso de darse, sería la Conversión, que sale el Viernes Santo. Esta hermandad inicia su estación de penitencia a las 17.20 horas y regresa a su templo a las 03.10 horas.

La probabilidad de que sufra por los chubascos está cifrada según la IA en un 58,7%. Le siguen la Soledad, que también procesiona en Viernes Santo, con un 49,1% de probabilidad de lluvia en su horario de recorrido, y el Cristo de Gracia (48,9%), que hace estación de penitencia el Jueves Santo.

Otras de las cofradías que podrían verse afectadas por la lluvia son la Presentación al Pueblo (47,7%), que se estrena este año el Lunes Santo, seguida de La Cena (47,4%) el Jueves Santo, al igual que el Caído (46,6%), la Agonía (45,9%) el Martes Santo, la Estrella (45,6%) y la Merced (45%) el Lunes Santo, y la Paz (44,7%) el Miércoles Santo.