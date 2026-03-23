Córdoba facilita la Semana Santa con un chatbot en WhatsApp y la app GeoPasos para consultar recorridos y servicios

La Semana Santa de Córdoba estrena este año dos herramientas tecnológicas que prometen revolucionar la manera de vivir las procesiones: la aplicación GeoPasos y un chatbot a través de WhatsApp con la información más relevante sobre las procesiones.

La app, disponible de manera gratuita para Android e iOS, permite a los usuarios geolocalizar los tramos de las procesiones, consultar horarios, conocer los recorridos en tiempo real y localizar espacios adaptados, como los palcos inclusivos, los tramos azules para personas con autismo o los baños accesibles.

Complementando la aplicación, se ha desarrollado un chatbot disponible vía WhatsApp con el que los usuarios pueden realizar consultas en varios idiomas sobre recorridos, servicios y accesibilidad. Esta herramienta, que estará operativa a partir del viernes, combina inteligencia artificial con recursos visuales y auditivos, buscando garantizar que cualquier persona pueda disfrutar de la Semana Santa con autonomía. El número de contacto para acceder al chatbot es 684 799 794.

José Álvaro Ruiz, responsable del desarrollo digital de la empresa Blakia, destaca que la iniciativa es una "novedad de este año que permitirá que cualquier persona, independientemente de sus necesidades, pueda acceder a la información y disfrutar de la Semana Santa de Córdoba". La integración del chatbot con la app también permitirá a los asistentes localizar tramos específicos, recibir información sobre los palcos inclusivos y conocer los servicios disponibles para personas con movilidad reducida o con sensibilidad sensorial.

Con esta innovación tecnológica, la Agrupación refuerza su filosofía de que la Semana Santa sea "para todos y sin limitaciones", combinando tradición y patrimonio con herramientas digitales que amplían la participación.