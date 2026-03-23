COMER EN CÓRDOBA
Tres nuevos ‘Soletes’ se suman al universo gastronómico de Córdoba esta primavera a tiempo para disfrutar en Semana Santa
La Guía Repsol revela sus nuevos distintivos que conceden un sello de calidad a restaurantes, bares y cafeterías
La gastronomía cordobesasuma un nuevo reconocimiento de la Guía Repsol con la concesión de sus Soletes de Primavera, que llegan a tiempo para ofrecer nuevas experiencias culinarias esta Semana Santa. En esta ocasión, la guía de referencia gourmet nacional ha querido distinguir a aquellos establecimientos propicios para disfrutar en las próximas escapadas y momentos de desconexión de la rutina, y que se encuentren cerca de parques naturales, a un paso de edificios históricos y zonas monumentales, o en ubicaciones estratégicas en un recorrido turístico.
¿Qué son los soletes de Repsol?
Los Soletes Repsol se otorgan a aquellos bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos hosteleros que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer", alejados de la alta cocina. Un refrendo que les aporta no solo visibilidad, sino además una garantía de la calidad de su cocina, de su oferta, ambiente y relación calidad-precio.
En esta ocasión, coincidiendo con la primavera, la Guía Repsol ha decidido otorgar sus nuevos soletes a restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales y a bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas y turísticas.
Más de 300 establecimientos han obtenido el distintivo, de los que 47 se ubican en Andalucía y tres de ellos en Córdoba.
Los nuevos ‘soletes’ de Córdoba
En la edición de los Soletes Repsol de la primavera de 2026 han sido seleccionados tres establecimientos de Córdoba, todos ellos en la capital. Los distinguidos son ‘Cielito Lindo’, ‘La Revuelta’ y ‘Ruano’s’.
Ubicado en el número 5 de Ronda de la Manca, ‘Cielito Lindo’ es uno de los restaurantes de comida mexicana con más trayectoria y fama de la capital. Ofrece una carta totalmente apta para celiacos y cuenta con el cocinero Paco Morales ('Noor', 3 Soles Guía Repsol) entre su clientela. La Guía Repsol recomienda preguntar por las sugerencias de la casa.
Por su parte, ‘La Revuelta’ se encuentra cerca de la muralla que da acceso al casco histórico de la ciudad, en el número 12 de la calle Doctor Fleming. Esta taberna, con decoración actual y mesas altas, es perfecta para tomar una copa , perotambién para tapear. Su ensaladilla y sus croquetas son especialmente recomendables, según la Guía Repsol.
Y para terminar, un toque dulce en ‘Ruano’s’, la cafetería-pastelería del chef panadero David Ruano, uno de los más reconocidos de la profesión. En el número 12 de la avenida de la Libertad, ofrecen más de diez tipos de panes se ofrecen a diario en esta panadería, todos con una fermentación de 24 horas a 8 grados. Destaca también por su pastelería de autor y su bollería de calidad, así como por sus desayunos.
Todos los ‘soletes’ de Córdoba
Con las nuevas incorporaciones, un total de 80 bares, cafeterías, pastelerías y restaurantes (y un convento) cuentan desde ahora con el sello de la Guía Repsol: 57 de ellos en la capital y 23 en la provincia.
Soletes en Córdoba
El listado de ‘soletes’ en Córdoba capital queda así:
- Amaltea
- Arrocería Pepe Sanchís
- Asador de Nati
- Astoria Casa Matías
- Bar Choco
- Bar Miguelito
- Bar Séneca
- Bar X
- Berenguela 16
- Bodegas Guzmán
- Brote
- Burger Vaquena
- Cafetería El Brillante
- Cafetería Tere
- Casa Rubio
- Caracoles La Magdalena
- Churros Bar Marta
- Cielito Lindo
- Cocina 33
- Distrito Cocktail Bar
- El Caballo Rojo
- El Envero
- Garum 2.1
- Gastrobar Baco
- Hermanos Salcedo
- Heladería Buonisssimo
- Horno La Tradición
- La Bicicleta
- La Fábrica
- La Montillana
- La Regadera
- La Revuelta
- La Sastrería
- Los Mosquitos
- Marengo Brasserie
- Más Solera
- Matraca Bistró
- Misa de Doce
- Nocciolata Gelatería
- Obrador San Rafael 1920
- Pastelería Roldán
- Restaurante Añil
- Restobar Montevideo
- Ruano’s
- Santa Emilia
- Taberna Casa Luis
- Taberna Coto
- Taberna El Abuelo
- Taberna El Barón
- Taberna Regina
- Taberna del Río
- Taberna Góngora
- Taberna La Alquería
- Taberna Rafaé
- Taberna Salinas
- Taberna San Cristóbal
Soletes en la provincia
El listado de ‘soletes’ en la provincia es el siguiente:
- Antojos (Adamuz)
- Bar Izquierdo (Almodóvar)
- Casa Miguel (Cardeña)
- Casa Tala (Espiel)
- Chato Peces (Belalcázar)
- Confitería El Chairo (Pozoblanco)
- Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)
- Pastelería Cubero (Cabra)
- El Tomate (Bujalance)
- Estefani (Alcaracejos)
- Gafiq Gastronómico (Belalcázar)
- Italianino (Pozoblanco)
- Japanish Tapas (Lucena)
- La Bodega de Lucman (Villanueva de Córdoba)
- Mesón La Bodeguita (Palma del Río)
- Restaurante Bembézar (Hornachuelos)
- Restaurante Fierro (Villaharta)
- Restaurante Sol Zapatilla (Montoro)
- Restaurante Los Cazadores (La Carlota)
- Pastelería Solano (Aguilar de la Frontera)
- Taberna Bolero (Montilla)
- Taberna Los Lagares (Montilla)
- Vaquena Restaurante (Cabra)
Los nuevos ‘soletes’ de Andalucía
En esta edición, Guía Repsol ha reconocido 47 Soletes de Primavera en Andalucía. En total, la Comunidad cuenta con 825 Soletes. Estos son los nuevos:
- Almería: ‘Industrial Coffee’, ‘Jovellanos 16’ y ‘La Chumbera’, en Almería.
- Cádiz: ‘Antonio’, ‘El Cuco’ y ‘Juanito’, en Jerez de la Frontera; ‘Gorrión Wine Bar’, en Cádiz; ‘Horno Artesa’, en Arcos de la Frontera; ‘Josefi’, en Zahara; ‘La Peña del Atún’, en Barbate, y ‘La Tarara Neotaberna’, en Olvera.
- Córdoba: ‘Cielito Lindo’, ‘La Revuelta’ y ‘Ruano’s’, en Córdoba.
- Granada: ‘Atípico’ y ‘La Pajuana’, en Granada; ‘Camino de la Huerta’, en Íllora; ‘Chambao Paco’, en Calahonda; ‘Envero’, en Beas de Granada, y ‘Nota 22’, en Motril.
- Huelva: ‘El Margallo’, en Ayamonte; ‘Huerto Nun’, en Aracena; ‘La Sacristía’, y ‘Stori3s’, en Huelva; ‘Mar de Leva’, en Lepe, y ‘Miramar’, en Punta Umbría.
- Jaén: ‘Ajhito Izakaya’, en Jaén; ‘Alfonso X’, en Cazorla; ‘Taberna Chamarín’, en Linares, y ‘Taberna Patrimonio’, en Úbeda.
- Málaga: ‘Caléndula Tapas’, en Torremolinos; ‘El Navasillo’, en Parauta; ‘Enebro’, en Tolox; ‘Venta Los Patos’, en Antequera, y ‘Obi’, ‘Recoveco Echevarría’ y ‘Rogada Wine Bar’, en Málaga.
- Sevilla: ‘Bambú’, en Espartinas; ‘Casa Machín’, en Écija; ‘Domi Vélez Bakery’, en Lebrija; ‘Matacandela’, en Osuna; ‘Rústica Napoletana’, en Cazalla de la Sierra, y ‘Atticus Finch Burguer’, ‘Casa Vizcaíno’, ‘Flor del Toranzo’, ‘La Peña’, y ‘Marabunda’, en Sevilla.
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