Tres nuevos ‘Soletes’ se suman al universo gastronómico de Córdoba esta primavera a tiempo para disfrutar en Semana Santa

La gastronomía cordobesasuma un nuevo reconocimiento de la Guía Repsol con la concesión de sus Soletes de Primavera, que llegan a tiempo para ofrecer nuevas experiencias culinarias esta Semana Santa. En esta ocasión, la guía de referencia gourmet nacional ha querido distinguir a aquellos establecimientos propicios para disfrutar en las próximas escapadas y momentos de desconexión de la rutina, y que se encuentren cerca de parques naturales, a un paso de edificios históricos y zonas monumentales, o en ubicaciones estratégicas en un recorrido turístico.

¿Qué son los soletes de Repsol?

Los Soletes Repsol se otorgan a aquellos bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos hosteleros que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer", alejados de la alta cocina. Un refrendo que les aporta no solo visibilidad, sino además una garantía de la calidad de su cocina, de su oferta, ambiente y relación calidad-precio.

En esta ocasión, coincidiendo con la primavera, la Guía Repsol ha decidido otorgar sus nuevos soletes a restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales y a bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas y turísticas.

Más de 300 establecimientos han obtenido el distintivo, de los que 47 se ubican en Andalucía y tres de ellos en Córdoba.

Cochinita de 'Cielito lindo' / CIELITO LINDO

Los nuevos ‘soletes’ de Córdoba

En la edición de los Soletes Repsol de la primavera de 2026 han sido seleccionados tres establecimientos de Córdoba, todos ellos en la capital. Los distinguidos son ‘Cielito Lindo’, ‘La Revuelta’ y ‘Ruano’s’.

Ubicado en el número 5 de Ronda de la Manca, ‘Cielito Lindo’ es uno de los restaurantes de comida mexicana con más trayectoria y fama de la capital. Ofrece una carta totalmente apta para celiacos y cuenta con el cocinero Paco Morales ('Noor', 3 Soles Guía Repsol) entre su clientela. La Guía Repsol recomienda preguntar por las sugerencias de la casa.

Por su parte, ‘La Revuelta’ se encuentra cerca de la muralla que da acceso al casco histórico de la ciudad, en el número 12 de la calle Doctor Fleming. Esta taberna, con decoración actual y mesas altas, es perfecta para tomar una copa , perotambién para tapear. Su ensaladilla y sus croquetas son especialmente recomendables, según la Guía Repsol.

Ensaladilla rusa de 'La Revuelta' / LA REVUELTA

Y para terminar, un toque dulce en ‘Ruano’s’, la cafetería-pastelería del chef panadero David Ruano, uno de los más reconocidos de la profesión. En el número 12 de la avenida de la Libertad, ofrecen más de diez tipos de panes se ofrecen a diario en esta panadería, todos con una fermentación de 24 horas a 8 grados. Destaca también por su pastelería de autor y su bollería de calidad, así como por sus desayunos.

Todos los ‘soletes’ de Córdoba

Con las nuevas incorporaciones, un total de 80 bares, cafeterías, pastelerías y restaurantes (y un convento) cuentan desde ahora con el sello de la Guía Repsol: 57 de ellos en la capital y 23 en la provincia.

Soletes en Córdoba

El listado de ‘soletes’ en Córdoba capital queda así:

Amaltea

Arrocería Pepe Sanchís

Asador de Nati

Astoria Casa Matías

Bar Choco

Bar Miguelito

Bar Séneca

Bar X

Berenguela 16

Bodegas Guzmán

Brote

Burger Vaquena

Cafetería El Brillante

Cafetería Tere

Casa Rubio

Caracoles La Magdalena

Churros Bar Marta

Cielito Lindo

Cocina 33

Distrito Cocktail Bar

El Caballo Rojo

El Envero

Garum 2.1

Gastrobar Baco

Hermanos Salcedo

Heladería Buonisssimo

Horno La Tradición

La Bicicleta

La Fábrica

La Montillana

La Regadera

La Revuelta

La Sastrería

Los Mosquitos

Marengo Brasserie

Más Solera

Matraca Bistró

Misa de Doce

Nocciolata Gelatería

Obrador San Rafael 1920

Pastelería Roldán

Restaurante Añil

Restobar Montevideo

Ruano’s

Santa Emilia

Taberna Casa Luis

Taberna Coto

Taberna El Abuelo

Taberna El Barón

Taberna Regina

Taberna del Río

Taberna Góngora

Taberna La Alquería

Taberna Rafaé

Taberna Salinas

Taberna San Cristóbal

Soletes en la provincia

El listado de ‘soletes’ en la provincia es el siguiente:

Antojos (Adamuz)

Bar Izquierdo (Almodóvar)

Casa Miguel (Cardeña)

Casa Tala (Espiel)

Chato Peces (Belalcázar)

Confitería El Chairo (Pozoblanco)

Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)

Pastelería Cubero (Cabra)

El Tomate (Bujalance)

Estefani (Alcaracejos)

Gafiq Gastronómico ( Belalcázar)

Belalcázar) Italianino (Pozoblanco)

Japanish Tapas (Lucena)

La Bodega de Lucman (Villanueva de Córdoba)

Mesón La Bodeguita (Palma del Río)

Restaurante Bembézar (Hornachuelos)

Restaurante Fierro (Villaharta)

Restaurante Sol Zapatilla (Montoro)

Restaurante Los Cazadores (La Carlota)

Pastelería Solano (Aguilar de la Frontera)

Taberna Bolero (Montilla)

Taberna Los Lagares (Montilla)

Vaquena Restaurante (Cabra)