La Aemet concede a Córdoba una semana estable y soleada con un posible cambio el Domingo de Ramos

Córdoba estrena la primera semana de primavera con tiempo estable y soleado y temperaturas máximas al alza que se mantendrán por encima de los 20 grados la mayoría de las jornadas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Con las últimas lluvias ya casi en el olvido y a la espera de lo que depare el tiempo esta Semana Santa, la estabilidad será la tónica en Córdoba del 23 al 29 de marzo, aunque el Domingo de Ramos podría producirse un cambio como consecuencia de la llegada de una masa de aire frío a la península.

Antes del giro, el sol será el protagonista indiscutible hasta el Viernes de Dolores, con cielos despejados con alguna nube aislada.

Temperaturas mínima contenidas

Este ambiente estable tendrá su reflejo en un repunte de los termómetros con máximas que se mantendrán por encima de los 20 grados a mediodía y primera hora de la tarde. Destacan los 23º que marcará el mercurio el lunes, miércoles y jueves, y los 22º del martes y el sábado; mientras que el viernes bajarán a los 20 grados.

Por su parte, las mínimas se mantendrán muy frescas durante toda la semana, siendo el sábado la jornada más fría con 6 grados, y el jueves la más liviana con un mínima de 10 grados. El resto de días se mantendrán entre los 7 y 8 grados a primera hora de la mañana.

¿Qué pasará el Domingo de Ramos?

El domingo 29 de marzo, el día de los estrenos y de la Borriquita, el tiempo podría experimentar un leve viraje. Para esa jornada se esperan cielos con intervalos nubosos, con un 30 por ciento de probabilidades de lluvia.

Además, se experimentará un descenso acusado de las temperaturas como consecuencia de la masa de aire frío que llegará a la península en el segundo tramo de la semana. La mínima marcará 7 grados y la máxima no subirá de 19º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Avance de la Semana Santa

En cuanto a la semana que viene, Semana Santa en Córdoba –y resto de España-, los cofrades se mantienen atentos a una previsión muy cambiante, que si hace unos días daba lluvia para el Lunes Santo, para después trasladar los chubascos al Jueves y Viernes Santo, ahora despeja el riesgo de precipitaciones para toda la Semana Santa, garantizando la salida de todas las hermandades a día de hoy.

Los portales meteorológicos discrepan a la hora de marcar jornadas plenamente soleadas o con intervalos nubosos. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, pero se mantendrán frescas para esta época del año, con máximas que se mantendrán entre los 18 y 23 grados.