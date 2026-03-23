De biblioteca a caseta, los cien años y mil usos de la Pérgola de Córdoba

El inicio de la esperada reforma de la Pérgola trae a la actualidad informativa uno de los edificios históricos más curiosos de Córdoba aunque de irregular suerte en los proyectos que ha albergado en su casi 100 años de vida. Se trata de un inmueble de estilo neoclásico, obra del arquitecto Carlos Sáenz de Santamaría, que fue concluido en el año 1930 dentro de la remodelación más ambiciosa del llamado Campo de La Victoria.

Desde el siglo XVIII, los alcaldes de Córdoba vieron la posibilidad de crear ahí una zona para el disfrute de los cordobeses. El proyecto pasaba por levantar una escultura en honor del poeta y dramaturgo Ángel de Saavedra, el Duque de Rivas, que se encargó al escultor Mariano Benlliure. Cuando la culminó en 1929 y se instaló en su pedestal, se vio la necesidad de disimular los pabellones militares que se veían al fondo y para ello se encargó la construcción de la famosa Pérgola que engrandecería el proyecto de los jardines.

Imagen de la Pérgola sin acristalar. / ARCHIVO MUNICIPAL /COLECCIÓN VÍCTOR ESCRIBANO UCELAY

El arquitecto levantó la Pérgola como un pabellón en el que poder celebrar ferias y exposiciones al gusto de la época (este mismo arquitecto fue el responsable del pabellón de Córdoba en la exposición universal de Sevilla). Sin embargo, los primeros usos que se le dieron fueron los de biblioteca. Córdoba se imbuía del espíritu de la II República dedicando los dos brazos de la pérgola (entonces sin cubierta ni cierres) y el pabellón central cerrado a la llamada Biblioteca Popular Duque de Rivas.

Desfile militar frente a la Pérgola durante el franquismo. / ARCHIVO MUNICIPAL /COLECCIÓN LUQUE ESCRIBANO

De biblioteca a caseta de feria

El uso cultural de la pérgola dio paso, durante la dictadura franquista, a otros usos más lúdicos y propagandísticos (véase el desfile militar de las imágenes del Archivo Municipal) como el de caseta en la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El traslado definitivo de la fiesta acabó dejando en el abandono el edificio y no fue hasta finales de la década de los 90 cuando el Ayuntamiento decidió recuperar su uso con la implicación y financiación de la Junta de Andalucía.

Tras aquella obra de recuperación, la Pérgola se reabrió en 2002 como sala de exposiciones y bar, y fueron varios los proyectos hosteleros que se hicieron cargo de su explotación (La Musique, Pérgola Copas...). En 2008, la falta de pago del canon establecido, llevó al Ayuntamiento a dar de nuevo el cerrojazo al edificio y aunque hubo varios proyectos que no llegaron a concretarse (como el de darle nuevos usos al calor de la efervescencia fallida de la Capitalidad Cultural del 2016), fue en 2015 cuando la Pérgola resurgió con Espacio Modo, un espacio creativo y cultural. La UTE Córdoba Ciudad Creativa, formada por las empresas Colaborativa y Zum Creativos, afrontó la puesta en marcha del proyecto que destinó parte del edificio a espacio colaborativo de trabajo, usos culturales y hostelería.

Una exposición de coches en la Pérgola. / ARCHIVO MUNICIPAL /COLECCIÓN VÍCTOR ESCRIBANO UCELAY

Con estos usos estuvo el edificio hasta 2019, cuando el Ayuntamiento quiso poner fin a aquella aventura y denunció que había una deuda acumulada por parte de la concesionaria: la intención municipal era revocar la concesión y cambiar los usos del espacio para apostar por lo cultural en detrimento de los usos hosteleros. Después de un largo proceso judicial, el Consistorio recuperó el inmueble (el TSJA terminó dándole la razón a Urbanismo). Desde entonces, y a pesar de que se había anunciado en varias ocasiones la reforma del conjunto arquitectónico, no ha sido hasta este lunes cuando se han iniciado las obras.

Otras obras del arquitecto

Carlos Sáenz de Santamaría, el autor de la Pérgola, fue arquitecto municipal desde 1927 y arquitecto de la Diócesis de Córdoba, donde tuvo un papel destacado en la restauración y edificación de templos tanto en la capital como en la provincia. Entre sus obras destacan el Jardín de los Plateros en el Compás de San Francisco, la Cruz del Rastro (Córdoba), el barrio de Cañero o la urbanización del Campo de la Verdad con la barriada de Fray Albino. Tras la muerte de su amigo y arquitecto Rafael de la Hoz Saldaña en 1949 supervisó su estudio.